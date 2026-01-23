Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала отставки губернатора Кемеровской области Ильи Сердюка. Поводом стало его скандальное заявление в прямом эфире, где он прокомментировал гибель девяти новорождённых в новокузнецком роддоме.

В ходе эфира губернатор заявил, что у каждого ребёнка был личный врач, а медики не могли допустить ошибку.

—Трагедия касается малышей, большинство из которых были недоношенными… Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем — у некоторых есть вредные привычки. Недопустимо, что по скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения, — сказал Сердюк. После публикации его слов в СМИ запись эфира была удалена с официальных страниц губернатора.

Нина Останина назвала эти высказывания попыткой переложить ответственность за трагедию с власти на пострадавших. Она напомнила о похожих случаях после прошлых ЧП в регионе. Парламентарий связала гибель младенцев с многолетними проблемами в медучреждении, указав на данные проверок Роспотребнадзора. По её словам, в роддоме годами фиксировались антисанитария, плесень и неработающая вентиляция, но предписания надзорных органов не исполнялись.

— Обвинять женщин, потерявших детей, – это не просто цинизм. Это попытка уйти от ответственности за состояние здравоохранения, за работу надзорных органов, за бездействие региональной власти. На месте руководства страны я бы поставила вопрос об отстранении губернатора от должности — подчеркнула политик.

По ее мнению, власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не ищет виновных в системе, теряет моральное право управлять регионом.

Напомним, в городском родильном доме № 1 Новокузнецка была начата масштабная проверка после сообщений о гибели новорожденных. По данным источников в правоохранительных органах и региональном министерстве здравоохранения, за короткий промежуток времени там скончались девять младенцев. Минздрав Кемеровской области сообщил, что у всех погибших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция.

14 января, Следственный комитет Кузбасса задержал главврача больницы №1 Новокузнецка Виталия Хераскова и заведующего отделением реанимации новорожденных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности.

