В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для аккуратных водителей индексация незначительна, а те, у кого много штрафов, справедливо платят больше

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Напомним, председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко на заседании транспортного комитета регионального парламента говорил, что у транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч.  При этом, 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили, а сейчас их доля увеличивается.

В жалобах граждан, которые поступают к депутату Госдумы Александру Аксененко, речь идет об увеличении цены страховки в три-четыре раза.

Особенно больно повышение территориального коэффициента ударило по молодым водителям.

—У меня ОСАГО был 7,4 тысячи рублей, в этом году — 9,8 тысяч. Дочь на права сдала месяц назад, для нее ОСАГО 64 тысяч рублей, а каско — 250 тысяч рублей. Вот это да! Круто! — пишет в соцсети один из новосибирцев.

С 9 декабря 2025 года по 20 января 2026 года, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), средняя премия по договору ОСАГО в Новосибирской области выросла в 1,4 раза. Число договоров (без учета краткосрочных) за 1,5 месяца упало по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года на 35,6%. Общие страховые сборы по ОСАГО в регионе снизились на 10,8% — с 676,138 до 603,356 млн рублей.

Новосибирские депутаты в итоге потребовали отменить региональный коэффициент по ОСАГО. Это обращение будет вынесено на голосование январской сессии Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : центробанк ОСАГО автомошенничество

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Автор: Юлия Данилова

Предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки  (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— В проекте Академгородок 2.0 подготовлено расширение инфраструктуры Государственной научно-технической публичной библиотеки. Там будет сложная конфигурация. Один корпус будет расположен за фронтальным корпусом. Кроме того, там будут создаваться дополнительные хранилища, которых уже не хватает. Предполагается, что будет развиваться современная цифровая техника, — пояснил Пармон.

Читать полностью

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта, сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

— В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Астрономический расчет подтверждается ежегодными полевыми наблюдениями, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Правительство России внесло этот документ на рассмотрение парламента в ноябре 2025 года.

Предлагается внести изменения в закон «О связи». Новые нормы освободят операторов от ответственности за перебои со связью, если отключения будут связаны с запросами ФСБ. Законопроект также обяжет операторов отключать связь по запросам ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.

Читать полностью

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Автор: Артем Рязанов

Транспортная прокуратура выиграла суд против авиакомпании «Сибирь» из-за овербукинга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Действия авиакомпании «Сибирь», связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <...> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также о признании недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города,  есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

Читать полностью

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Автор: Юлия Данилова

Минпромторг России сообщил о новом отборе заявок юрлиц на получение субсидии на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) постоянного тока («быстрые» электрозарядные станции) и их технологическое присоединение к электросетям. Размещение ЭЗС должно обеспечивать возможность парковки минимум 2 электромобилей не далее, чем в 4 метрах от ЭЗС.

Кроме этого, объект зарядной инфраструктуры должен размещаться:

Читать полностью
