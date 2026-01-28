В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Напомним, председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко на заседании транспортного комитета регионального парламента говорил, что у транспортников полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков— с 60-70 тысяч до 140 – 150 тысяч. При этом, 45% частных автовладельцев в регионе не страховали автомобили, а сейчас их доля увеличивается.

В жалобах граждан, которые поступают к депутату Госдумы Александру Аксененко, речь идет об увеличении цены страховки в три-четыре раза.

Особенно больно повышение территориального коэффициента ударило по молодым водителям.

—У меня ОСАГО был 7,4 тысячи рублей, в этом году — 9,8 тысяч. Дочь на права сдала месяц назад, для нее ОСАГО 64 тысяч рублей, а каско — 250 тысяч рублей. Вот это да! Круто! — пишет в соцсети один из новосибирцев.

С 9 декабря 2025 года по 20 января 2026 года, по данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), средняя премия по договору ОСАГО в Новосибирской области выросла в 1,4 раза. Число договоров (без учета краткосрочных) за 1,5 месяца упало по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года на 35,6%. Общие страховые сборы по ОСАГО в регионе снизились на 10,8% — с 676,138 до 603,356 млн рублей.

Новосибирские депутаты в итоге потребовали отменить региональный коэффициент по ОСАГО. Это обращение будет вынесено на голосование январской сессии Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации.