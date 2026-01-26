«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

За минувшую неделю корреспондент Infopro54 лично трижды оказался в ситуации, когда не смог осуществить покупку с помощью банковской карты. О подобных ситуациях рассказывают и другие новосибирцы в социальных сетях. Как правило, речь идет о торговом малом и микробизнесе.

— Принимаю у вас расчет по безналу последний раз. Мы полностью переходим на наличные, — сообщила продавщица в небольшом киоске, где журналист был довольно частым покупателем.

«Последний» платеж онлайн был проведен именно как постоянному клиенту, у которого не оказалось с собой наличности. Продавец сообщила, что такое решение было принято хозяином «из-за высокой банковской комиссии и налогов».

Еще в одном магазинчике корреспонденту пояснили, что отказались от безнала еще в начале января.

— Постоянные покупатели уже привыкли, хотя вначале были вопросы. Кроме того, у нас много покупателей-пенсионеров, которые практически всегда приходят с наличкой. Так что в целом у нас продажи не очень сократились, — пояснила продавец магазина.

С чем связано такое решение она прокомментировать отказалась.

На рынке продавцы также неохотно принимают безнал. Кто-то объясняет это постоянными перебоями с перечислением средств.

— Иногда покупателям приходится стоять по 5-10 минут пока появится связь и пройдет оплата. Были ситуации, когда люди уходили, так и не дождавшись перечисления, оставляли покупки, — пояснил корреспонденту редакции продавец фруктового киоска.

В одной из точек корреспонденту в принципе отказали в обслуживании, узнав, что у него с собой только карта.

— Мы продаем только за наличку, — заявила дама за прилавком и отвернулась.

Еще один продавец призналась, что пока принимает оплату безналом, но из-за высоких комиссий и подросшего налога больше рада наличке.

Судя по комментариям в соцсетях от новосибирцев, которые не смогли осуществить покупки по безналу, люди предпочитают снимать и носить с собой наличку, на всякий случай.

— У нас в районе и так большая часть платежей проходила за наличку, а сейчас их стало еще больше. Хозяева торговых точек прямо говорят, что им придется либо закрыться, либо серьезно повысить цены, что отпугнет покупателей и они в итоге все равно закроются, — написал в соцсети житель одного из районов Новосибирской области.

Как на минувшей неделе сообщили «Известия», по прогнозам Центробанка к 2030 году объем наличных в обращении в России может вырасти на 22–35%, а доля наличных платежей стабилизируется около 10%, несмотря на меры властей по обелению экономики и стимулированию безналичных расчетов. Причины роста — психологический фактор, перебои с интернет-платежами и усиление контроля банков за подозрительными операциями.

Напомним, в третьем квартале 2025 года новосибирцы сняли со счетов, в том числе через банкоматы, 308 млрд рублей наличных средств. Для сравнения: по итогам третьего квартала 2024 года —323 млрд. При этом поступления налички на счета, в том числе через банкоматы, уменьшились и составили 282 млрд рублей (годом ранее — 294 млрд), об этом сообщала пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ в ответ на запрос Infopro54. Участники рынка, опрошенные редакцией не исключили, что часть денежного оборота ушла в тень, а также предположили, что новосибирцы оставляют на руках часть налички на случай сбоев в банковском обслуживании.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов.