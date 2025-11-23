Рекламодателям

Охранники и вахтеры больше не смогут работать по патенту в Новосибирской области

  • 23/11/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Охранники и вахтеры больше не смогут работать по патенту в Новосибирской области
При этом в регионе повысили максимально возможный доход по этому режиму налогообложения

Из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, исключена деятельность по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Специалисты, работающие в этой сфере в Новосибирской области, больше не смогут применять данный вид налогообложения.

При этом в перечень включена деятельность по выдаче физическим лицам наличных  денежных средств при осуществлении розничной торговли на территории сельских поселений.

Такие корректировки в закон Новосибирской области приняли депутаты регионального парламента. Они вступят в силу с января 2026 года.

Поправками также актуализирован размер потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, работающих по патентам.

— Это необходимо, чтобы доход соответствовал изменению цен в экономике, — подчеркивается в документах к законопроекту.

Как ранее отмечал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, две трети предпринимателей, работающих по патентам в регионе, не привлекают наемных рабочих. Они привязаны к площади или количеству объектов недвижимости/транспортных средств. Треть привлекают наемных сотрудников.

Судя по документам, самый большой доход для работы по патентной системе в 2026 году на территории Новосибирска может быть у программистов — 2,6 млн, в аренде и лизинге грузовых машин — 2,5 млн, у экскурсоводов — 2,1 млн рублей, в аренде и лизинге сельхозтехники, в розничной торговле через нестационарный торговый объект, а также у резчиков по камню для памятников — по 1,7 млн, у ювелиров и изготовителей бижутерии — по 1,6 млн.

По расчетам Минфина, эти корректировки позволят дополнительно привлечь в бюджет 179 млн рублей. Стоит отметить, что налог по патенту полностью зачисляется в местные бюджеты.

Председатель Ассоциации экспертов безопасности, руководитель компании «Форсайт Капитал» Роман Мансуров считает, что нормативные изменения на охранную отрасль Новосибирской области практически не повлияют, так как профессиональные предприятия, имеющие лицензию на охранную деятельность, не использовали патентную систему.

— Должности сторожей и вахтеров как отдельных штатных сотрудников различных предприятий не определяют выбор системы налогообложения. Законодательное новшество позволит устранить неоднозначное толкование норм и снизить количество спорных ситуаций между некоторыми участниками рынка и налоговыми органами, — поясняет Мансуров.

Собеседник редакции отметил, что в Новосибирской области патент по этому виду деятельности не пользовался спросом.

— Я за 30 лет работы на рынке не встречал ни одного участника, который приобретал бы патент. И сотрудникам, и заказчикам проще работать с профессиональными предприятиями, — отметил Роман Мансуров.

Ранее редакция сообщала о том, что трудовой патент для мигрантов в Новосибирской области подорожал на 3 тысячи рублей. Регион рассчитывает в 2026 году получить от их выдачи 2,5 млрд.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

