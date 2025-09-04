Новосибирские силовики накрыли нарколабораторию, спонсированную украинскими кураторами

Очередную нарколабораторию накрыли оперативники УФСБ в новосибирской области. Организовал «фабрику» и трудолюбиво производил «соли» 27-летний житель Мошковского района.

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ обнаружили в частном доме в р.п. Станционно-Ояшинский нарколабораторию по производству наркотического средства Альфа-PVP. Изъято свыше 40 кг подготовленного к сбыту синтетического наркотика, оборудование для его производства и более 1,5 тонн химических реактивов, — рассказала пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Выяснилось, что «благие дела» свои мужчина творил на деньги кураторов с Украины. Произведённый наркотик он должен был сбывать оптовыми партиями на территории родного региона.

За незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, в отношении новосибирского Уолтера Уайта возбудили уголовное дело. Теперь о всех тяжких ему предстоит мечтать в камере СИЗО, куда его любезно отправил районный суд. Мошковскому «химику» грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области задержали братьев, несколько лет торговавших мефедроном на территории региона. На вырученные от «бизнеса» деньги они покупали дома и ТЦ. При попытке сбежать от правосудия, старший из них поджёг дом, в котором находились силовики.