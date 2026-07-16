В фонтане около Заксобрания Новосибирска журналисты нашли стафилококк

В Новосибирске второй месяц держится аномальная жара — горожане спасаются от нее у фонтанов, а дети ныряют в воду за монетками. Журналисты Om1 Новосибирск проверили безопасность воды в пяти городских фонтанах: у ГПНТБ, у театра «Глобус», у Заксобрания и в Первомайском сквере (каскад и фонтан с мишкой).

Как отметили в редакции, пробы анализировали с помощью тестера для домашнего биоконтроля — он выявляет опасные микроорганизмы; результат оценивали по количеству колоний, выросших за 60 часов.

Результаты этих анализов опубликованы на портале СМИ:

Как утверждают коллеги, фонтан у ГПНТБ — самый безопасный: колоний не обнаружено, уровень примесей — 122 ppm (в норме).

В фонтан у «Глобуса» тестер показал две колонии энтеробактерий; уровень примесей — 110 ppm. Вода небезопасна для питья и нежелательна для контакта.

В каскаде в Первомайском сквере с помощью тестера выявлены две колонии кишечной палочки; уровень примесей — 88 ppm. Риск есть, глотать воду нельзя.

Фонтан с мишкой в Первомайском сквере — самый загрязнённый: семь колоний кишечной палочки и одна — энтеробактерии, пишет издание Учитывая, что в нём купаются дети, ситуация особенно тревожная.

Фонтан у Заксобрания — на втором месте по загрязнению: две колонии энтеробактерий, четыре — стафилококка и одна — протея (всего семь колоний), говорится на сайте ресурса. Уровень примесей здесь самый высокий — 125 ppm. Вода опасна для питья и контакта.

Судя по приведенным данным, даже при нормальных показателях минерализации вода в фонтанах может быть опасна из-за бактерий — особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Депутат Заксобрания Новосибирской области и кандидат медицинских наук Яков Новоселов в комментарии Infopro54 высказал сомнения в достоверности подобных бытовых исследований. Он отметил, что приборы, которые продаются на маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries, по сути, являются игрушками и не могут служить основанием для каких‑либо выводов. По его словам, если с таким устройством прийти, например, в Роспотребнадзор или прокуратуру, над заявителем, скорее всего, посмеются. Новоселов подчеркнул, что для объективной оценки состава воды или продуктов необходим правильный отбор образцов и исследования в аккредитованной лаборатории — именно такой подход позволяет получить достоверные результаты.

— Такие методы (бытовые) обследования могут привлечь внимание обычного человека, возможно, побудив его задуматься над этим вопросом. Однако они не дают оснований для выводов. Но могут стать стимулом для проведения более тщательных исследований, которые точно покажут реальную картину и состояние дел, — отметил эксперт в разговоре с журналистом Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана.