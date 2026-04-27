Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

В региональном правительстве под председательством Андрея Травникова прошло совещание по планированию мероприятий на майские праздники. Заместитель председателя Правительства — министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин представил доклад о предстоящих событиях.

Праздничная программа начнется 1 мая с митинг-концерта в Парке культуры и отдыха «Центральный», посвященного Дню Весны и Труда.

В 2026 году, объявленном Президентом РФ В.В. Путиным Годом единства народов России, ключевой темой празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет идея единого братского народа, одержавшего победу над фашизмом. Национальные культурные объединения активно подключаются к празднованию: запланирован молодежный межнациональный турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации «Содружество» и праздничная программа «В единстве сила» от областного татарского центра.

Новосибирская область также примет участие во всероссийских акциях, таких как «Георгиевская лента», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Диктант Победы». Среди региональных инициатив – акции «Открытка ветерану», «Дорога к Обелиску», торжественные собрания, концерты, памятные мероприятия и поздравления ветеранов. Общее количество запланированных мероприятий в области превысит 30 тысяч.

Муниципалитеты организуют спортивные мероприятия, соревнования и турниры, включая новые военно-прикладные дисциплины, например, конкурс по управлению БПЛА в Чулымском районе. В Баганском районе пройдет акция «Читающий автобус» с передвижной библиотекой, а в Убинском районе – проект «Кино у фонтана».

8 мая в 22:00 состоится акция «Свеча памяти» во всех муниципалитетах региона, посвященная в этом году сибирским дивизиям. Центральной площадкой в Новосибирске станет Монумент Славы.

9 мая программа стартует в 9:15 с возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В 10:00 на площади Ленина пройдет парад войск, за которым последует шествие «Бессмертного полка» в очном формате. С 12:00 до 16:00 состоится легкоатлетическая эстафета памяти А.И. Покрышкина. В 12:30 на Монументе Славы пройдут торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню. С 14:00 до 18:00 в Парке культуры и отдыха «Центральный» будет работать площадка акции «Военная служба по контракту – твой выбор!». Вечерняя праздничная концертная программа на площади Ленина начнется в 18:00. Завершением празднования станут артиллерийский салют и фейерверки, которые пройдут в 22:00 на набережной Оби, площади Ленина, Монументе Славы и стадионе «Локомотив».