Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Штраф за нарушение предлагается ввести от трех тысяч до пяти тысяч рублей на должностных лиц и от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей — на юридических лиц. Повторное нарушение увеличивает максимальный штраф до 30 и 150 тысяч соответственно.

— Это решение связано с тем, что в последнее время возникали случаи, когда подростки, под влиянием сторонних лиц, обливали колонки на АЗС купленным в канистры бензином. Кроме того, активизировались новые вида токсикомании, — комментирует координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина.

В эту же статью предлагается внести запрет на допуск лиц, не достигших возраста 18 лет, на объекты, где продается только алкогольная продукция и только товары сексуального характера. Разработчики поправки считают, что нахождение в этих объектах может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Штраф за это нарушение предложен в размере одной тысячи до трех тысяч рублей на должностных лиц; от трех тысяч до пяти тысяч рублей — на юрлиц. Повторное совершение административного правонарушения увеличивает максимальный штраф до пяти и десяти тысяч рублей соответственно.

— По законодательству, доступ в такие точки несовершеннолетних граждан запрещен. На всех специализированных магазинах должны быть размещены соответствующие таблички. Тем более запрещена продажа этих товаров подросткам, — подчеркнула Наталья Пинигина.

По ее словам, что эксперты «Опоры России» поддерживают новые штрафы.

