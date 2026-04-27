Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Наказание также предлагают ввести за присутствие детей в алкомаркетах и сексшопах

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Штраф за нарушение предлагается ввести от трех тысяч до пяти тысяч рублей на должностных лиц и от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей — на юридических лиц. Повторное нарушение увеличивает максимальный штраф до 30 и 150 тысяч соответственно.

— Это решение связано с тем, что в последнее время возникали случаи, когда подростки, под влиянием сторонних лиц, обливали колонки на АЗС купленным в канистры бензином. Кроме того, активизировались новые вида токсикомании, — комментирует координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина.

В эту же статью предлагается внести запрет на допуск лиц, не достигших возраста 18 лет, на объекты, где продается только алкогольная продукция и только товары сексуального характера. Разработчики поправки считают, что нахождение в этих объектах может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Штраф за это нарушение предложен в размере одной тысячи до трех тысяч рублей на должностных лиц; от трех тысяч до пяти тысяч рублей — на юрлиц. Повторное совершение административного правонарушения увеличивает максимальный штраф до пяти и десяти тысяч рублей соответственно.

— По законодательству, доступ в такие точки несовершеннолетних граждан запрещен. На всех специализированных магазинах должны быть размещены соответствующие таблички. Тем более запрещена продажа этих товаров подросткам, — подчеркнула Наталья Пинигина.

По ее словам, что эксперты «Опоры России» поддерживают новые штрафы.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Предыдущая статья
Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска
Следующая статья
Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности