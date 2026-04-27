Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

ГК «Расцветай» торжественно вручила ключи от квартир новоселам третьего дома эко-квартала «На Кедровой»

В портфеле застройщика этот проект позиционируется как один из самых зеленых, уютных и комфортных для всей семьи.

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новостройке украсили входные группы, сделали зону с угощением, а для юных гостей приготовили подарки и провели мастер-класс по раскрашиванию картинок. В теплой и радостной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

Новые жильцы эко-квартала «На Кедровой» высоко оценили свой выбор. Евгений, один из собственников, поделился впечатлениями:

— Я хотел приобрести квартиру именно в этом проекте ГК «Расцветай». Меня привлекла продуманная придомовая территория — большое разнообразие мест для отдыха и спорта: прогулочная аллея, семейные беседки, детские и спортивные площадки. Моим детям здесь точно не будет скучно. Я рад, что теперь моя семья будет жить именно здесь.

Эко-квартал «На Кедровой»
Детский сад в эко-квартале «На Кедровой» будет отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.

Поводов для радости в эко-квартале «На Кедровой» действительно много. В настоящее время ведутся работы по строительству детского сада. Как отмечают в пресс-службе компании, объект будет соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности.

В новом дошкольном учреждении запланированы группы для детей ясельного возраста, средних и старших дошкольников. Для занятий физкультурой и музыкой предусмотрены просторные залы, а для творческого развития детей будет работать кружковая комната. Удобная локация садика позволит родителям буквально выходить с ребенком из подъезда и через благоустроенную территорию сразу попадать на место.

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф
ООО «СЗ «Антей». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Erid: F7NfYUJCUneTVwpFGyhm

Реклама. Рекламодатель: ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик

2 974
0
0
Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

Квартира за стройматериалы: застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами в Новосибирске

Об избытке предложения на рынке новостроек рассказал на этой неделе руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Финансист уверен, что снижение ключевой ставки не поможет вернуть покупателей на рынок строящихся квартир, так как у девелоперов скопились сотни тысяч квадратных метров готового жилья.

На этом фоне независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев привел неутешительную статистику: с ноября 2025 года в Новосибирской области соотношение между продажами и выводом новых проектов уменьшилось на 35%. А буквально за февраль-март 2026 года региональные застройщики запустили в продажу еще 5166 квартир, общая площадь которых превышает 280 тыс. кв. метров. При этом, за первый квартал полностью им удалось продать всего 3204 квартиры.

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Комфорт до мельчайших деталей создает один из крупнейших застройщиков Сибири — ГК «КПД-Газстрой». За 24 года работы на рынке недвижимости компания реализовала несколько крупных строительных проектов, среди которых микрорайон Чистая слобода, район «Околица», ЖК «Тайгинский парк» и «Калина Красная». Каждый из них по-своему индивидуален, а объединяет их высокий уровень качества и четкое соблюдение обозначенных сроков строительства.

Для реализации нового проекта застройщик выбрал один из самых комфортных городов Новосибирской области по Индексу качества городской среды Минстроя РФ — Обь. Жилой комплекс «Взлет» возводится в микрорайоне с развитой инфраструктурой и обилием зеленых зон.

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выкупает аварийные дома и земельные участки на улице Малыгина. Речь идет  домах №9 (на четырёх хозяев), №13 (один хозяин), №19 (двое), №15 (один) и №19 (двое), а также трёхэтажке, 25/1. Предварительно квартиры в этом доме выкупят у 30 владельцев. В двухэтажке на улице Малыгина, 23 у собственников изымают три квартиры и четыре комнаты, сообщили «Новосибирские новости». В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. Перечислить компенсации за жильё и землю власти должны в течение 2026 года, пишет издание.

В документах, размещенных на сайте мэрии, отмечается, что постановления действуют в течение трех лет со дня публикации.

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Автор: Юлия Данилова

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

