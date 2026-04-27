Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

В портфеле застройщика этот проект позиционируется как один из самых зеленых, уютных и комфортных для всей семьи.

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новостройке украсили входные группы, сделали зону с угощением, а для юных гостей приготовили подарки и провели мастер-класс по раскрашиванию картинок. В теплой и радостной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

Новые жильцы эко-квартала «На Кедровой» высоко оценили свой выбор. Евгений, один из собственников, поделился впечатлениями:

— Я хотел приобрести квартиру именно в этом проекте ГК «Расцветай». Меня привлекла продуманная придомовая территория — большое разнообразие мест для отдыха и спорта: прогулочная аллея, семейные беседки, детские и спортивные площадки. Моим детям здесь точно не будет скучно. Я рад, что теперь моя семья будет жить именно здесь.

Поводов для радости в эко-квартале «На Кедровой» действительно много. В настоящее время ведутся работы по строительству детского сада. Как отмечают в пресс-службе компании, объект будет соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности.

В новом дошкольном учреждении запланированы группы для детей ясельного возраста, средних и старших дошкольников. Для занятий физкультурой и музыкой предусмотрены просторные залы, а для творческого развития детей будет работать кружковая комната. Удобная локация садика позволит родителям буквально выходить с ребенком из подъезда и через благоустроенную территорию сразу попадать на место.

