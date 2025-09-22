Губернатор требует пересмотреть приоритеты после ЧП в школе

На оперативном совещании губернатор Андрей Травников потребовал от глав районов, городских округов и представителей органов власти переоценить приоритеты и внести корректировки в текущие планы по реконструкции существующих и возведению новых объектов социальной инфраструктуры.

Причиной для такого распоряжения послужил инцидент в Татарском муниципальном округе, где в воскресенье произошло разрушение части здания средней школы № 5. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время учебный процесс для школьников временно переведен в онлайн-формат, территория вокруг школы огорожена. Причины произошедшего устанавливаются.

— Все окончательные решения будут приняты только после завершения расследования. Сейчас первостепенная задача – максимально быстро устранить последствия и предотвратить подобные инциденты в будущем, — подчеркнул губернатор в ходе совещания.

Глава региона поручил министерству образования совместно со специалистами министерства строительства провести анализ состояния зданий во всех муниципалитетах и подведомственных организациях. Необходимо оценить сроки и качество проведенных обследований, а также выявить обозначенные риски. На основе полученной информации следует пересмотреть трехлетние бюджетные планы, чтобы обеспечить безопасность существующих объектов и ускорить ремонтные работы там, где это необходимо.

Аналогичная работа должна быть проведена министерствами образования, культуры, труда и социального развития, физической культуры и спорта в отношении объектов с массовым пребыванием граждан.

— Этот случай, который чудом не привел к трагедии, заставляет нас переосмыслить приоритеты и, возможно, откорректировать планы. Необходимо привести здания в порядок, чтобы обеспечить безопасность людей, особенно детей. На основании этого мы пересмотрим наши планы, — заявил Андрей Травников.

Учебный процесс для учеников школы № 5 временно переведен в дистанционный режим. В дальнейшем учеников готовы принять школа № 9, находящаяся рядом, и школа-интернат. В случае принятия решения в пользу последней администрация Татарского муниципального округа организует подвоз школьников к месту обучения.