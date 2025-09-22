В Новосибирске у селлера маркетплейса изъято 400 нелегальных электроинструментов

В Новосибирске на складе одного из маркетплейсов правоохранители изъяли более 400 электроинструментов. У товаров не было нужных документов и маркировки, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Среди изъятых инструментов оказались шуруповерты, электропилы, болгарки, гайковерты, циркулярные и сабельные пилы. Однако в ведомстве отметили, что селлер не смог предоставить коммерческие документы, подтверждающие таможенное декларирование и легальный ввоз этих товаров на территорию ЕАЭС.

— Подобные поставки без уплаты таможенных платежей наносят ущерб федеральному бюджету. А самое главное, продукция неподтвержденного качества может быть небезопасной в использовании, — отметила Екатерина Глотова, заместитель начальника СТУ.

Обнаруженные товары изъяли из продажи. Сибирское таможенное управление начало проверку на месте.

Напомним, в сентября в Арбитражном суде Новосибирской области началось рассмотрение дела о нарушении авторских прав на известный рисунок павлопосадского платка. Истцом выступает ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ответчиком – новосибирский индивидуальный предприниматель Махмад Ш., который занимается торговлей одеждой, фруктами и мясом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 20 раз вырос объем изъятого нелегального алкоголя.