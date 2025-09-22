В Новосибирской области передвижные камеры фиксируют новые виды нарушений

С 18 сентября 13 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающих на дорогах в Новосибирской области, начали фиксировать такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона.

За первые три дня работы зафиксировали 3451 случай использования телефона за рулем и 2580 — отсутствия пристегнутых ремней.

— По статистике, ДТП на загородных трассах происходят реже, но имеют более тяжелые и массовые последствия в связи с более высокими скоростями. Именно поэтому применение ремней и полная концентрация на дороге без отвлечения внимания на мобильный телефон минимизирует вероятность ДТП и страшных последствий, — говорится в сообщении ЦОДД Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП. Работы должны быть завершены до 10 октября 2026 года за 278,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на одном из перекрестков Новосибирска зарегистрировали почти 37 тысяч нарушений.