«Ритейл наступает на пятки общепиту»: магазинам в Новосибирске хотят запретить готовить салаты и горячие блюда

Законопроект с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» подготовили депутаты Госдумы. Инициаторы корректировок настаивают на том, чтобы законодательно запретить приготовление еды в торговых залах магазинов, а также использование для готовки продуктов со сроком годности менее 24 часов. Депутаты считают, что при приготовлении блюд в ритейле нередко используются ингредиенты, срок годности которых истекает менее чем через сутки, а на готовое блюдо выставляется новый срок годности, сообщают «Известия». Кроме того, «хранение и реализация готовой кулинарной продукции в открытом виде на прилавках и витринах, может привести к увеличению случаев острых кишечных инфекций среди населения», — говорится в документе.

Евгений Рудаков, тренд-вотчер сети «Калина-Малина» недоумевает: кто как не сам производитель готового питания должен следить за соблюдением данных норм? Это касается и общепита, и ритейла.

— Наверное, нужно чуть по-другому посмотреть в целом на вопрос санитарных норм и приравнять ритейл к HoReCa — ReHoReCa. Вот наше будущее! В такой ситуации в плане общепита все будут равны, а значит и порядок наведется благодаря государственному регулированию. Но это касается тех, (я про ритейл) кто сейчас не добропорядочно себя ведет, — комментирует эксперт.

При этом Рудаков согласен, что смена даты годности продукта — это обман со стороны производителя.

— Например, мы оставляем абсолютно все заводские термочеки (вкладыши с техинфой и датой изготовления) при ежедневном приготовлении своих блюд на горячую витрину. 90% полуфабрикатов приходит с нашего производства (фабрики-кухни), а на магазине, мы лишь доготавливаем. При этом строгий входной и выходной контроль производства со стороны СаНПиН сохраняется, — рассуждает собеседник редакции.

Эксперт также не исключил, что в случае принятия этих поправок в законодательство ритейл быстро найдет выход из ситуации. Например, если нельзя будет готовить в торговом зале, значит будут открываться производственные помещения при ритейлере.

— Сегодня ретейл в сегменте готовой еды объективно наступает на пятки общепиту, за счет удобства, качества и стремления производить еду ресторанного уровня, по адекватной цене (без обслуживающей кратной маржи). Поэтому впереди нас ждет объединение — ритейл, отель, ресторан, кафе — ReHoReCa, — прогнозирует Евгений Рудаков.

Участник новосибирского рынка ритейла не исключает, что депутаты, выдвинувшие этот законопроект, решили напомнить о себе с помощью негативного хайпа последних месяцев (новости про Тыву и Хакасию, когда покупатели отравились готовой едой).

— Кроме того, сейчас «прогревается» общественное мнение о том, что в магазинах нельзя покупать готовую еду, особенно весовую. На мой взгляд, запрещать бессмысленно, нужно грамотно регулировать. Кто нарушает — сам уйдет с рынка, а кто дорожит качеством и здоровьем своих гостей, останутся и будут еще лучше! — уверен собеседник редакции.

Напомним, одним из ключевых трендов рынка ритейла сегодня является именно рост сегмента готовой еды. В выручке ритейла он сегодня занимает 2,5-6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит до 40%.

По данным «2ГИС», на август 2025 года в Новосибирске работали 1415 заведений, предлагающих доставку готовой еды. Из ключевых трендов — рост направления dark kitchens. Это виртуальные рестораны без залов, где просто готовится еда, которая направляется покупателю через службу доставки.

Ранее редакция сообщала о том, что ритейл в Новосибирске накидывает в цену на товары на полках около 30%.