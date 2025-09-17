Сибирские депутаты Госдумы предложили ограничить количество коров и кур в сёлах

Красноярские депутаты предложили ввести лимит на содержание животных в личных подсобных хозяйствах граждан. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Исходя из инициативы, власти регионов могут получить полномочия устанавливать ограничения на количество животных и птиц, которых можно содержать в частных хозяйствах. При этом они должны учитывать не только санитарные нормы, но и местные традиции, а также географические и климатические условия.

Авторы законопроекта считают, что это сократит жалобы соседей на шум и запахи, улучшит санитарные условия в населенном пункте и снизит риск распространения опасных болезней.

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов высказался против единых ограничений для регионов. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что такой подход может быть неэффективным.

— В таких регионах, как Красноярский край, Якутия, других сибирских областях, где много земли, — там не надо вообще ограничивать. Я не сторонник усложнять жизнь немногим оставшимся на земле крестьянам, которые землю пашут, а не загорают на ней, и себя кормят, и семью кормят, и соседей, — отметил он.

Глава Ассоциации фермеров Новосибирской области Алексей Сальников категорически против подобной инициативы. По его словам, она «задушит» подсобные хозяйства на селе.

— Скоро ни одного животного на селе у людей не останется, и будет хорошо?!. Будем покупать всё заграницей! Зачем нам свое? Наша страна имеет огромные просторы, которыми можно прокормить весь мир. Сейчас в стране, в Новосибирской области масса брошенных земель, потому что не пасется скот и не вытаптывается трава. Отсюда и пожары. Госдуме уже нужно остановиться с этими странными законодательными инициативами. Депутатам нужно перед фермерами снимать шапку и кланяться в пояс, а не ограничивать их деятельность. Сейчас в российских деревнях безработица, население из них уезжает, а на пустующие места приходят другие народы, чтобы вместо нас жить на нашей земле, — заявил Сальников.

По данным Новосибирскстата, в 2024 году в сельскохозяйственных организациях региона было 241 834 голов крупного рогатого скота (269 244 — в 2023 году, 283 532 — в 2022 году), включая 273 941 свинью (255 002 — 2023, 273 543 — 2022) и 102 344 коровы (111 105 — 2023, 116 501 — 2022). Птиц насчитывалось около 7 393 477 голов (7 543 774 — 2023, 8 307 562 — 2022).

В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота составляло 71 539 голов (73 370 – 2023, 82 975 — 2022), свиней — 64 222 (68 173 — 2023, 73 626 — 2022), коров — 28 357 (29 823 — 2023, 36 276 — 2022). Птиц было примерно 803 592 (873 470 — 2023, 966 879 – 2022).

В хозяйствах ИП и КФХ было 38 433 головы крупного рогатого скота (46 835 — 2023, 51 894 — 2022), свиней — 8 288 (7 508 — 2023, 3 038 — 2022), коров — 19 667 (22 507 — 2023, 24 589 — 2022). Птиц — 11 676 (22 872 — 2023, 13 781 — 2022).

В 2025 году в Новосибирской области работают 320,8 тысячи личных подсобных хозяйств, а также 3 900 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые производят сельскохозяйственную продукцию.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ждут новый виток роста цен на мясо, в том числе, из-за сокращения поголовья скота.