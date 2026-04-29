Инвестиции в облака и ЦОДы меняют бизнес

Новосибирский бизнес демонстрирует явное стремление к цифровой трансформации, активно инвестируя как в облачные технологии, так и в развитие собственных IT-ресурсов. По объему вложений в облачные сервисы в 2025 году новосибирские компании опередили весь сибирский и дальневосточный регионы. Представители бизнеса осознают важность надежной инфраструктуры для обеспечения эффективности и безопасности операций. Создание собственного дата-центра (ЦОД) гарантирует полный контроль над корпоративными данными и повышает производительность, что в перспективе ведет к значительной экономии. Об этом сообщил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Заметный рост рынка модульных ЦОД (МЦОД) подтверждает общую рыночную динамику. Отечественный рынок дата-центров переориентируется на модульные решения, что обусловлено растущим спросом на облачные сервисы и технологии искусственного интеллекта, нехваткой стандартных серверных стоек и необходимостью быстрого развертывания IT-инфраструктуры.
Исследования TAdviser и CNews Analytics показывают общий рост потребности в услугах ЦОД, однако, темпы ввода новых мощностей в традиционном формате замедлились. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается дефицит доступных площадок. Прогнозируется, что в 2025 году общий рост рынка ЦОД в России замедлится примерно до 9%, в то время как сегмент модульных ЦОД развивается значительно быстрее.
По оценкам экспертов, объем рынка ЦОД в 2025 году достиг 100 миллиардов рублей. Доля модульных решений составила 10%, при этом сегмент демонстрирует ежегодный прирост в 20%. Основными факторами роста стали дефицит готовых стоек, а также нехватка качественных комплектующих, на фоне высокого спроса на генеративный ИИ, аналитические решения и развитие цифровых сервисов.
Эксперты выделяют несколько причин ускоренного развития МЦОД:
- Ограничения традиционных локаций. Нехватка серверных стоек и электроэнергии в существующих дата-центрах стимулирует спрос на новые площадки и форматы, которые можно оперативно развертывать поэтапно и ближе к потребителям.
- Потребности AI и высоких нагрузок. Переход к высокоплотным и ИИ-нагрузкам требует специализированных решений. Модульный подход часто оказывается наиболее практичным с точки зрения сроков реализации и масштабируемости.
- Рост спроса на GPU-инфраструктуру. Необходимость в аренде комплексов серверов с GPU для выполнения ресурсоемких задач, таких как обработка ИИ-моделей, стимулирует развитие гибких и масштабируемых решений.
Преимущества модульного подхода:
- Скорость развертывания. Сборка из готовых блоков (IT, электропитание, охлаждение) позволяет запустить объект значительно быстрее, чем при капитальном строительстве.
- Гибкое масштабирование. Поэтапное наращивание мощностей позволяет избежать избыточных инвестиций и замораживания капитала.
- Региональное размещение. Возможность установки ЦОД в регионах или непосредственно вблизи мест генерации данных.
Основными клиентами МЦОД являются предприятия из отраслей промышленности, нефтегазового сектора, транспорта, ритейла, финансов, телекоммуникаций и госсектора. Решения востребованы как для собственных IT-инфраструктур, так и для создания локальных облачных зон, резервных площадок или узлов обработки данных для ERP и AI-сервисов.