Новосибирская область вышла в лидеры по намолоту гороха в СФО

Автор: Оксана Мочалова

Регион занял второе место, уступив лишь Алтайскому краю

Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха. В 2025 году в регионе намолотили 299,7 тыс. тонн этой культуры. По объёму урожая область уступила только Алтайскому краю, где собрали 397,2 тыс. тонн, но обогнала Омскую область с результатом 251,5 тыс. тонн. Такие данные приводят аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По засеянной площади Новосибирская область незначительно отстаёт от соседей. Под горох в регионе отвели 116,3 тыс. га. Для сравнения: в Омской области — 116,5 тыс. га, а в Алтайском крае — 146,4 тыс. га. Разница в урожайности объясняется эффективностью агротехники: новосибирские аграрии собрали в среднем 25,8 центнера с гектара. Это на 76,2% больше, чем годом ранее.

Выше урожайность только в Красноярском крае (27,5 ц/га) и Алтайском крае (27,1 ц/га). Кемеровская область показала 26,6 ц/га, Томская — 24,8 ц/га, Иркутская — 24,5 ц/га, Омская — 21,6 ц/га. В Хакасии этот показатель составил 15,1 ц/га.

Всего в Сибирском федеральном округе под горох в 2025 году аграрии отвели 530 тыс. га. Обмолотили 99,5% посевов. Средняя урожайность по округу выросла на 61,9% по сравнению с 2024 годом и достигла 25,4 ц/га.

Аналитики Россельхозбанка связывают интерес к гороху с развитием глубокой переработки. Из этой культуры производят альтернативный белок, который используют в мясных продуктах, детском питании, фармацевтике и веганской линейке. В горохе нет холестерина, лактозы, глютена и клейковины, а содержание белка и незаменимых аминокислот выше, чем в кукурузе, пшенице или сое.

— Тренд на увеличение вложений в модернизацию и наращивание мощностей по глубокой переработке фиксируется с 2020 года. Портфель текущих инвестпроектов в АПК СФО составляет 71 проект и оценивается в 231 млрд руб. В том числе в 8 регионах СФО 10 проектов масло-жирового направления, объём финансирования — 25,1 млрд руб. В целом отечественный рынок альтернативных белков опережает мировой по темпам прироста в три раза, так как находится ещё на низкой базе, — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году объём соевых бобов, кукурузы, гороха и пшеницы для глубокой переработки в России вырастет с 2,5 млн до 5 млн тонн.

Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Автор: Юлия Данилова

Новый министр сельского хозяйства Новосибирской области, назначенный в конце апреля, Андрей Михайлов назвал ключевые направления реформирования работы ведомства. Об этом он сообщил на заседании профильного комитета регионального парламента.

В частности, по словам Михайлова, планируется полностью изменить подход к предоставлению господдержки аграриям.

Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 7 мая 2026 года признал несостоятельным ООО «Кузина» — компанию, управлявшую известной в городе сетью кондитерских. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В отношении должника суд открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев, до 7 октября 2026 года. Также суд применил упрощенную процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника. Как правило, это означает, что руководство компании фактически прекратило деятельность или его местонахождение не удалось установить.

Объединить достоинства: в Новосибирске растет интерес к покупке готовых квартир в новостройках

Так, согласно исследованию «Домклик» и «СберИндекса», цены на новостройки за год выросли на 7,3%.

При этом, по данным аналитиков, все более популярным становится решение о покупке квартиры в сданном доме: разница между ценой на этапе строительства и готовым жильем сократилась до исторического минимума — в среднем 6%, констатируют  аналитики ЦИАН.

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Автор: Юлия Данилова

В строительных организациях Новосибирской области (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2025 года было 110 башенных строительных кранов. Из них у 43,6% истек срок службы. Об этом говорится в аналитическом докладе Новосибирскстата. Эксперты ведомства изучили наличие и состояние парка основных строительных машин в строительных компаниях региона.

Еще более серьезный износ у бульдозеров — из 77 единиц техники у 44,2% истек срок службы. Свыше четверти экскаваторов самоходных одноковшовых и автокранов также отработали свой срок.

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее развитой шеринговой культурой (аренда вещей или услуг) — 5 место. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Как отметила автор исследования, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС Анна Веретенникова, регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

