Новосибирская область вышла в лидеры по намолоту гороха в СФО

Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха. В 2025 году в регионе намолотили 299,7 тыс. тонн этой культуры. По объёму урожая область уступила только Алтайскому краю, где собрали 397,2 тыс. тонн, но обогнала Омскую область с результатом 251,5 тыс. тонн. Такие данные приводят аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По засеянной площади Новосибирская область незначительно отстаёт от соседей. Под горох в регионе отвели 116,3 тыс. га. Для сравнения: в Омской области — 116,5 тыс. га, а в Алтайском крае — 146,4 тыс. га. Разница в урожайности объясняется эффективностью агротехники: новосибирские аграрии собрали в среднем 25,8 центнера с гектара. Это на 76,2% больше, чем годом ранее.

Выше урожайность только в Красноярском крае (27,5 ц/га) и Алтайском крае (27,1 ц/га). Кемеровская область показала 26,6 ц/га, Томская — 24,8 ц/га, Иркутская — 24,5 ц/га, Омская — 21,6 ц/га. В Хакасии этот показатель составил 15,1 ц/га.

Всего в Сибирском федеральном округе под горох в 2025 году аграрии отвели 530 тыс. га. Обмолотили 99,5% посевов. Средняя урожайность по округу выросла на 61,9% по сравнению с 2024 годом и достигла 25,4 ц/га.

Аналитики Россельхозбанка связывают интерес к гороху с развитием глубокой переработки. Из этой культуры производят альтернативный белок, который используют в мясных продуктах, детском питании, фармацевтике и веганской линейке. В горохе нет холестерина, лактозы, глютена и клейковины, а содержание белка и незаменимых аминокислот выше, чем в кукурузе, пшенице или сое.

— Тренд на увеличение вложений в модернизацию и наращивание мощностей по глубокой переработке фиксируется с 2020 года. Портфель текущих инвестпроектов в АПК СФО составляет 71 проект и оценивается в 231 млрд руб. В том числе в 8 регионах СФО 10 проектов масло-жирового направления, объём финансирования — 25,1 млрд руб. В целом отечественный рынок альтернативных белков опережает мировой по темпам прироста в три раза, так как находится ещё на низкой базе, — отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году объём соевых бобов, кукурузы, гороха и пшеницы для глубокой переработки в России вырастет с 2,5 млн до 5 млн тонн.

