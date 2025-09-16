Инвестиционная компания А1 хочет выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей»

Инвестиционная компания А1 объявила о готовности полностью выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей» (НЗСП), который является одним из ключевых поставщиков сэндвич-панелей для крупнейших российских корпораций. Предложение об этом было направлено собственникам — Денису Тузко и Ивану Притчину, сообщает РБК.

Таким образом А1 рассчитывает урегулировать возникший конфликт между собственниками и сохранить предприятие для экономики, уточняет издание.

По данным РБК, в 2025 года между Тузко и Притчиным возник личный конфликт, который перетёк в корпоративный. В настоящее время в картотеках арбитражных судов числится несколько действующих процессов, где истцом выступают Денис Тузко и Иван Притчин. Например, Денис Тузко пытается признать недействительной сделки о купле-продаже долей в дочерних ООО. Иск на 62,1 млн рублей был подан 28 августа (следующее заседание по делу назначено на 30 сентября). Позже, 8 сентября, Иван Притчин подал иск к Денису Тузко и Дмитрию Ивойлову о взыскании 309,5 млн рублей (заседание по этому делу назначено на 2 октября).

Компания «НЗСП» была создана в 2003 году на базе предприятия одной из известных строительных компаний города Новосибирска, говорится на официальном сайте предприятия. Позже завод стал самостоятельным предприятием. Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «Торговый дом НЗСП» основан в 2003 году в Новосибирске. Уставной капитал предприятия составляет 300 тысяч рублей. Собственниками компании в равных долях являются Иван Притчин и Денис Тузко. Последний значится генеральным директором. По итогам 2024 года выручка компании составила 6,665 млрд рублей (в 2023 году — 4,250 млрд рублей), чистая прибыль — 3 млн рублей (в 2023 году — 51,8 млн рублей). В структуре предприятия три завода в Новосибирске, Волжске Волгоградской области и городе Клин в Московской области. Среди клиентов — «Норникель», Wildberries, Ozon, «Росатом».

ООО «А1» была основана как инвестиционное подразделение «Альфа-групп». Организация специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Единственным учредителем и генеральным директором организации является Александр Файн. Выручка компании в 2024 году составила 305,7 млн рублей (в 2023 году 448,1 млн рублей), чистый убыток — 1,1 млрд рублей (в 2023 году убыток был на уровне 29,2 млн рублей).

