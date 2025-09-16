Рекламодателям

Эксперты рассказали, какие китайские машины приезжают на СТО в России

  • 16/09/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Эксперты рассказали, какие китайские машины приезжают на СТО
Средний чек за обслуживание автомобилей за год вырос на 11%

За 2025 год топ-5 китайских марок по числу визитов на СТО почти не изменились. Лишь Changan и Jetta показали заметный рост. Марка CHANA за год опустилась ниже. Haval Jolion превзошел прошлогоднего лидера CHERY TIGGO по числу посещений. Это объясняется увеличением продаж этих автомобилей.

рейтинг

CHERY Tiggo 7 Pro Max и Jetta VS5 впервые попали в рейтинг 2025 года. Это произошло благодаря обновлению модельного ряда и увеличению их популярности на российских дорогах. Всё автомобили, независимо от возраста, нуждаются в регулярном техническом обслуживании.

По данным аналитической команды международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE, средний чек на обслуживание автомобилей китайских марок за первые восемь месяцев 2025 года достиг 9 386 рублей, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.​​​​​​​

При этом средний чек в целом, без разбивки на марки и модели, вырос на 21% и составил 11 527 рублей.  То есть на обслуживание и ремонт китайских брендов автовладельцы в среднем тратят меньше, чем владельцы многих других марок.

По словам Татьяны Овчинниковой, руководителя международной сети автосервисов FIT SERVICE, разница в средних чеках во многом связана с возрастом автомобилей. Средний возраст российских машин уже превышает 15 лет, и они стареют. Однако парк китайских автомобилей активно обновляется: новых машин становится больше, чем старых. Еще одна причина низкой стоимости обслуживания — это спектр услуг, предоставляемых автосервисами.

— Чаще всего владельцы китайских машин заезжают на стандартным ТО, диагностикой и другими простыми работами, — объясняет она.

Напомним, в целом по России, доля китайских автомобилей в России в 2025 году составляет 54,5%. Они остаются самыми доступными и популярными. Такие данные приводит «Автостат». Согласно сервису 2ГИС, в Новосибирске расположено порядка 50 различных автосалонов, где продаются китайские машины.

Ранее редакция сообщала о том, что китайская компания планирует построить в Новосибирске склад автозапчастей

Источник фото: Freepik —  standret

1 232

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Обслуживание автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок
16/09/25 14:30
Медицина Общество
В Новосибирске назвали даты первых школьных каникул
16/09/25 14:00
Общество
Сибиряки стали вдвое чаще оформлять СберКарты с доставкой
16/09/25 13:40
Бизнес
Инвестиционная компания А1 хочет выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей»
16/09/25 13:33
Бизнес
Эксперты рассказали, какие китайские машины приезжают на СТО в России
16/09/25 13:00
Образовательная программа для талантливых студентов стартовала в шестой раз
16/09/25 12:15
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер подготовил план реструктуризации задолженности
16/09/25 12:00
Бизнес Финансы
3,5 тыс ипотечных кредитов выдали ИТ-специалистам в НСО благодаря господдержке
16/09/25 11:42
Власть
Мэрия Новосибирска ждет заключение «Минскметропроекта» по городскому метро
16/09/25 11:35
Бизнес Транспорт
Федеральная компания открывает в Новосибирске дарккитчены
16/09/25 11:00
Бизнес Общество
Русфонд собирает средства на дорогостоящее лечение девочки с диагнозом ДЦП
16/09/25 10:43
Общество
В Новосибирске жители «Весеннего» просят установить пост мониторинга воздуха
16/09/25 10:00
Общество Экология
В Новосибирске обнаружили переизбыток складов
16/09/25 9:00
Бизнес Недвижимость
В Заксобрание Новосибирской области перешли четверо депутатов горсовета
15/09/25 21:42
Власть Общество Политика
Лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев
15/09/25 20:00
Власть Общество Политика
Выплаты по алиментам в Новосибирской области превысили 1 миллиард рублей
15/09/25 18:00
Общество
Поэтапный разворот системы отопления в НСО начнётся с 17 сентября
15/09/25 17:50
Власть
В России ужесточат контроль за расследованием причин аварий на водосетях
15/09/25 17:00
Власть
Экс-депутата новосибирского заксобрания освободили от наказания за аферу с землей
15/09/25 16:15
Бизнес Власть Недвижимость Право&Порядок
«Всё время с полной загрузкой»: новосибирские судовладельцы назвали навигацию-2025 лучшей за последние годы
15/09/25 16:00
Бизнес Общество
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять