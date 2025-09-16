Эксперты рассказали, какие китайские машины приезжают на СТО в России

За 2025 год топ-5 китайских марок по числу визитов на СТО почти не изменились. Лишь Changan и Jetta показали заметный рост. Марка CHANA за год опустилась ниже. Haval Jolion превзошел прошлогоднего лидера CHERY TIGGO по числу посещений. Это объясняется увеличением продаж этих автомобилей.

CHERY Tiggo 7 Pro Max и Jetta VS5 впервые попали в рейтинг 2025 года. Это произошло благодаря обновлению модельного ряда и увеличению их популярности на российских дорогах. Всё автомобили, независимо от возраста, нуждаются в регулярном техническом обслуживании.

По данным аналитической команды международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE, средний чек на обслуживание автомобилей китайских марок за первые восемь месяцев 2025 года достиг 9 386 рублей, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.​​​​​​​ При этом средний чек в целом, без разбивки на марки и модели, вырос на 21% и составил 11 527 рублей. То есть на обслуживание и ремонт китайских брендов автовладельцы в среднем тратят меньше, чем владельцы многих других марок. По словам Татьяны Овчинниковой, руководителя международной сети автосервисов FIT SERVICE, разница в средних чеках во многом связана с возрастом автомобилей. Средний возраст российских машин уже превышает 15 лет, и они стареют. Однако парк китайских автомобилей активно обновляется: новых машин становится больше, чем старых. Еще одна причина низкой стоимости обслуживания — это спектр услуг, предоставляемых автосервисами. — Чаще всего владельцы китайских машин заезжают на стандартным ТО, диагностикой и другими простыми работами, — объясняет она. Напомним, в целом по России, доля китайских автомобилей в России в 2025 году составляет 54,5%. Они остаются самыми доступными и популярными. Такие данные приводит «Автостат». Согласно сервису 2ГИС, в Новосибирске расположено порядка 50 различных автосалонов, где продаются китайские машины.

Ранее редакция сообщала о том, что китайская компания планирует построить в Новосибирске склад автозапчастей.