Основатель «Новосибирского завода сэндвич панелей» намерен сохранить бизнес

  • 19/09/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Основатель «Новосибирского завода сэндвич панелей» намерен сохранить бизнес
Он подтвердил, что в компании идет корпоративный конфликт

Компания ООО «Новосибирский завод сэндвич панелей» работает в штатном режиме и выполняет обязательства перед контрагентами и сотрудниками. Об этом говорится в официальном комментарии компании, поступившем в редакцию Infopro54. Как подчеркивается в комментарии, основатель компании Денис Тузко намерен сохранить бизнес, все налаженные процессы и команду предприятия, создаваемую им на протяжении 20 лет.

— Мы последовательно защищаем компанию и её сотрудников от любых недобросовестных практик. ООО «ТД «НЗСП» развивается за счёт системной работы: построения коммерческой функции, дисциплины качества и поставок. Производство и обязательства — в норме, а любые корпоративные вопросы решаются в правовом поле. Я стоял у истоков создания компании «НЗСП» более 20 лет назад и намерен сохранить бизнес, активы, коллектив ГК НЗСП, понимаю важность предприятия как для сотрудников, так и для государства и общества, — заявляет Денис Тузко.

В комментарии сообщается, что по итогам внутренних проверок выявлены траты корпоративных средств группы компаний «НЗСП» и «Фирма Энергозащита» в личных целях семьи второго участника компании НЗСП Ивана Притчина.

— Указанные обстоятельства предмет разбирательства правоохранительных органов; документы подтверждения (платёжные поручения, договоры, акты) готовы к предоставлению по запросу правоохранительных органов и суда, — говорится в комментарии.

Согласно определению арбитражного суда от 25.07.2025 действуют обеспечительные меры, запрещающие Ивану Притчину отчуждать доли в ООО «ТД «НЗСП»».

— Это решение принято почти за два месяца до публикаций о планах А1. Группа А1 еще июле 2025 года была заранее уведомлена о признаках вывода активов из ГК НЗСП и АО «Фирма Энергозащита» и о пороках переоформления доли с Дениса Тузко на Ивана Притчина — ещё до подачи иска об оспаривании права собственности Ивана на доли в НЗСП. Существует аудиозапись соответствующих переговоров. Материалы будут предоставлены по запросу суда/правоохранительных органов, — подчеркнули в компании.

Решение о продаже ООО «ТД «НЗСП»», ООО «Сириус-Инвест» и АО «Фирмы Энергозащита» Денисом Тузко не принято, какие-либо юридически обязывающие документы не подписаны; напротив, все выведенные активы консолидируются обратно в периметр группы.

— В настоящее время через серию исков осуществляется истребование выбывшего имущества из группы компаний ООО «ТД «НЗСП»», АО «Фирма Энергозащита» и ООО «Сириус Инвест» и из личного владения Дениса Тузко».

В целом, когда в бизнесе идёт корпоративный конфликт, активы нередко становятся целью для игроков, рассчитывающих войти по сниженной цене и выйти дороже. Мы последовательно защищаем компанию и будем добиваться правовой оценки каждого эпизода, — сообщили в компании.

Напомним, 16 сентября инвестиционная компания А1 объявила о готовности полностью выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей» (НЗСП),  который является одним из ключевых поставщиков сэндвич-панелей для крупнейших российских корпораций.

Компания «НЗСП» была создана в 2003 году на базе предприятия одной из известных строительных компаний города Новосибирска, говорится на официальном сайте предприятия. Позже завод стал самостоятельным предприятием. Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «Торговый дом НЗСП» основан в 2003 году в Новосибирске. Уставной капитал предприятия составляет 300 тысяч рублей. Собственниками компании в равных долях являются Иван Притчин и Денис Тузко. Последний значится генеральным директором. По итогам 2024 года выручка компании составила 6,665 млрд рублей (в 2023 году — 4,250 млрд рублей), чистая прибыль — 3 млн рублей (в 2023 году — 51,8 млн рублей). В структуре предприятия три завода в Новосибирске, Волжске Волгоградской области и городе Клин в Московской области. Среди клиентов — «Норникель», Wildberries, Ozon, «Росатом».

Ранее редакция сообщала о том, что корпоративный конфликт разрушил семейный бизнес сети алкомаркетов

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : корпоративный конфликт


