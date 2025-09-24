В России не хотят выпускать вакцину для защиты детей от инфекций органов дыхания

Вакцина от респираторно-синцитиального вируса разработана в России достаточно давно. В этой работе уже достаточно большой научный задел, проведены доклинические исследования. В НИИ гриппа проведены I и II фазы клинических исследований. Об этом на форуме OpenBio сообщил доктор биологических наук, профессор Российской Академии Наук, директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, директор Национального Центра по гриппу ВОЗ ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Андрей Васин.

— Я уверен, что она будет хорошо работать. Но проблемой является отсутствие в РФ производителя, который мог бы выпускать такую вакцину. Любой препарат, который доходить до третьей фазы должен быть где-то произведен. Производство — для этой вакцины это сейчас, наверное, ключевой момент, потому что индустриального партнера, имеющего производственные мощности для производства такой вакцины — сейчас нет, — констатировал Андрей Васин.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — возбудитель инфекций дыхательных путей, в частности, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ). РСВ — одна из наиболее распространённых причин острых инфекций нижних дыхательных путей у детей во всём мире, а также может вызывать тяжёлые респираторные заболевания у пожилых людей и людей с фоновыми заболеваниями.

Напомним, в Новосибирске педиатры и сотрудники школьных медицинских кабинетов отмечают рост числа отказов от плановых прививок. В целом доля отказников не очень высока (от двух до пяти процентов, по разным оценкам), тем не менее, врачи называют ситуацию тревожной. По мнению медиков, после пандемии COVID-19 стало больше тех, кто сомневается в целесообразности вакцинации.

