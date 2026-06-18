Иркутск обогнал Новосибирск по привлекательности для переезда

Финансовый университет при Правительстве РФ оценил миграционные предпочтения россиян. В качестве критериев рассматривалось качество жизни за которое люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им будет лучше.

— Помимо материальных благ высокое качество жизни подразумевает хорошее здоровье, опирающееся на качественную медицину, доступность образования и культурных ценностей, возможность участия в общественных делах, общественное уважение, возможность заниматься любимым делом, безопасность и многое другое, — отмечают авторы исследования.

Новосибирск оказался на 39 месте в рейтинге миграционной привлекательности. На 38 месте находится Иркутск. Более высокие позиции не занял ни один сибирский город.

Омск находится на 51 месте, Красноярск — на 52, Барнаул — на 55, Томск — на 56, Кемерово — на 64, Новокузнецк — на 65.

Стоит отметить, что столица России в рейтинге всего на 10 месте.

— Москва по-прежнему не входит в число лидеров по миграционной привлекательности. Это объясняется оттоком мигрантов, которые приехали в столицу на заработки, а затем возвращаются домой, накопив средства на покупку жилья в родном городе, — констатировали аналитики университета.

В топ-3 городов самых привлекательных для переезда вошли Калининград, Ярославль и Сочи.

Исследования миграционных потоков проводятся в городах с населением более 250 тысяч человек. Всего в рейтинге участвовали 69 городов России.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск может уступить Красноярску по привлекательности трудоустройства. Соискатели все чаще обращают внимание не только на зарплату, но и на качество жизни семьи в городе, где они работают.