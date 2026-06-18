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В Омске задержаны граждане Индии по подозрению в сбыте наркотиков

Автор: Артем Рязанов

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Фигуранты находятся под стражей

В Омске ведётся расследование уголовного дела, в котором фигурируют граждане Индии. По данным следствия, в июне 2026 года мужчины приобрели наркотическое вещество для распространения через тайники-закладки. Однако их планы были нарушены: на одной из улиц Омска иностранцев задержали сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура Омской области сообщила, что оба фигуранта заключены под стражу на время следствия. Им предъявлены обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как отмечает издание Omsk.aif.ru, граждане Индии в основном обучаются в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) и Омской государственной медицинской академии (ОмГМА). В медицинской академии последние пять лет готовят врачей для Индии и Пакистана. Общее количество англоговорящих студентов превышает 600 человек, из них 574 — индийцы.

Ранее редакция сообщала о том, что в посылке из Таиланда новосибирские таможенники нашли наркотики.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : сбыт наркотики

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