Врачи недовольны переносом парковки у детской поликлиники в центре Новосибирска

В центре Новосибирска у детской поликлиники несколько лет была парковка. В 2025 году её сократили, а вскоре закрыли совсем. Медики из детской поликлиники № 20 на Щетинкина, 54 рассказали, что в этом году парковку забрала консерватория, потому что по закону это территория этого учреждения. Раньше здесь оставляли машины родители, приезжающие с детьми.

Между медицинским и музыкальным учреждениями установили забор-сетку. Одновременно власти начали обустраивать парковку вдоль поликлиники на улице Советской. Новая стоянка обещает быть просторнее прежней.

— Судя по площади, она будет больше. Это очень удобно. Мы прикреплены к этой поликлинике, бываем здесь часто, и вечная проблема, где припарковаться. Хорошо, что делают место, — поделилась с Горсайтом жительница Новосибирска Елена.

Сотрудники медучреждения наоборот ей недовольны. В разговоре с корреспондентом издания врачи отмечают, что машины будут стоять заведенными зимой и дети, приходя в поликлинику, будут дышать выхлопными газами.

Стоит отметить, что нормативам парковка должна быть на расстоянии 25-50 метров от окон. В мэрии Новосибирска пояснили, что это правило на поликлинику не распространяется.

— Учитывая, что ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 20» по адресу Щетинкина, 54 не является лечебным учреждением стационарного типа, применение вышеуказанной нормы является неправомочным и, следовательно, обустройство парковки вдоль данного здания не является нарушением действующих нормативных актов, — сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

