Историческое здание аэропорта Новосибирск-Северный временно стало ночным клубом

  • 16/11/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
Историческое здание аэропорта Новосибирск-Северный временно стало ночным клубом
Авиационная история этого объекта завершилась в 2011 году

В Новосибирске 15 ноября в здании старого городского аэропорта провели фестиваль современной культуры Superfly Fest. Аэровокзал с 2005 года является памятником архитектуры, находится под охраной государства, но в последние несколько лет он фактически закрыт для экскурсий. Поэтому фестиваль стал событием довольно неожиданным. Журналист Infopro54 посетил его, чтобы, в том числе посмотреть, что происходит с историческими интерьерами.

Новосибирск-Северный перестал принимать самолеты в 2011 году. С того момента у исторического объекта менялись собственники, и назначение тоже. Помещения сдавались в аренду, здание несколько раз было площадкой для выставочных и театральных проектов. Но в целом здание со временем становилось все более недоступным для широкой публики. Сейчас на входе и внутри висят таблички, которые сообщают, что съемка запрещена. Почему, на каком основании, не объясняется. Фестивальный день исключением не стал. Пожилая женщина, представлявшаяся «сотрудницей», гостям, которые фотографировали здание снаружи, сердито говорила, чтобы они прекратили съёмку. Гости не особо ее слушались. В основном это были молодые люди не старше 25 лет. Они с интересом оглядывались. Было видно, что многие здесь впервые. Судя по репликам, некоторые подготовились и кое-что о старом городском аэропорте прочитали. Так, один мужчина рассказывал спутнице, что в советское время тут находился хороший ресторан.

Ночной фестиваль в здании бывшего аэровокзала

Фестивальной площадкой был первый этаж аэровокзала, на втором выгородили зону для гардероба, остальные пространства для публики закрыли. Став на шесть часов ночным клубом (соответствующее освещение и музыка, фуд-пойнты и бары), старый городской аэропорт, построенный в стиле советского классицизма, величия своего не потерял. Полумрак не скрыл массивные колонны, лепнину, купольный свод со звездой в центре. На это и был расчет организаторов.

Купольный свод

—Нам хотелось оживить забытое пространство и наполнить его новой жизнью. Это история про движение, свободу и умение смотреть на привычное под другим углом. Место, где дух прошлого становится частью новых воспоминаний, — рассказала Infopro54 креативный продюсер и руководитель регионального направления Авиасейлc Ксения Токарева.

Впрочем, приглушенный свет не скрыл и того, что здание ветшает. Здесь давно не было ремонта, на стенах отходит краска, видны последствия того, что протекает крыша. Но фестивалю это, судя по всему, не помешало. Старое, забытое, местами разрушенное — такие места теперь принято называть «атмосферными локациями».

Здание было построено в 1957 году

В здании давно не было капитального ремонта

В перспективе территорию бывшего аэропорта планируют застроить жилыми домами. Здание аэровокзала должно быть сохранено. Об этом не раз говорили представители власти. В 2021 году представители компании, которой принадлежит данный актив, заявляли, что после проведения реставрации в здании откроют музей им. А. И. Покрышкина. На сайте Школы дизайна НИУ ВШЭ есть проект реновации главного здания городского аэропорта. В нем говорится, что объект «предполагается наделить новыми функциями, среди которых ресторан, лекционный зал, кабинеты для занятий, музей, библиотека и многое другое».

Ранее редакция рассказывала, что в 2022 году собственника исторического здания городского аэропорта собирались через суд принуждать к реставрации. В августе 2025 года СМИ сообщили о начале ремонта фасадов, и о том, что срок выполнения работ установлен до конца года. В настоящий момент фасад отремонтирован лишь частично. О том, как власти и бизнес видят застройку и развитие территории бывшего городского аэропорта, можно прочитать здесь.

 

 

Фотографии Infopro54

Рубрики : Общество История Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Памятники архитектуры история Новосибирска Городской аэропорт


