Новосибирцы жалуются, что не видят уведомления об уплате налогов онлайн

Всего две недели осталось у жителей региона на уплату имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество. Об этом напомнила пресс-служба УФНС по Новосибирской области. После первого декабря начнется начисление пени и штрафов.

Как отметили в налоговой, уведомления в бумажной форме в этом году получат всего около 300 тысяч жителей региона.

— Речь идет о тех, кто не зарегистрировался в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России либо направил заявку, что хочет получать уведомления на бумаге, — поясняют налоговики.

Остальным (1,3 млн человек) уведомление придет в электронном виде.

Еще один важный нюанс: если недвижимость записана на несовершеннолетнего ребенка, то оплатить налоги должны его родители.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, многие новосибирцы пока не видят электронных квитанций в своих личных кабинетах на Госуслугах и на сайте ФНС.

В УФНС напоминают, что уведомление об уплате имущественных налогов не получат несколько категорий новосибирцев:

начисленная сумма налогов не превышает 300 рублей,

налогоплательщик полностью освобожден от уплаты имущественных налогов на основании льготы, налогового вычета или иных установленных законодательством оснований,

на Едином налоговом счете налогоплательщика накопилась переплата в сумме, превышающей сумму начислений.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы получили налоговые вычеты почти на 4 млрд рублей.