Новосибирцы жалуются, что не видят уведомления об уплате налогов онлайн

Всего две недели осталось у жителей региона на уплату имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество. Об этом напомнила пресс-служба УФНС по Новосибирской области. После первого декабря начнется начисление пени и штрафов.
Как отметили в налоговой, уведомления в бумажной форме в этом году получат всего около 300 тысяч жителей региона.
— Речь идет о тех, кто не зарегистрировался в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России либо направил заявку, что хочет получать уведомления на бумаге, — поясняют налоговики.
Остальным (1,3 млн человек) уведомление придет в электронном виде.
Еще один важный нюанс: если недвижимость записана на несовершеннолетнего ребенка, то оплатить налоги должны его родители.
Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, многие новосибирцы пока не видят электронных квитанций в своих личных кабинетах на Госуслугах и на сайте ФНС.
В УФНС напоминают, что уведомление об уплате имущественных налогов не получат несколько категорий новосибирцев:
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
