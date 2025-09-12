Уникальные витражи и балконы: как преображается старинный дом в Новосибирске

В Новосибирске ведется реставрация четырехэтажного жилого здания № 24, расположенного на улице Большевистской и возведенного в 1931 году. Особое внимание уделяется восстановлению фасада, витражных окон, простирающихся от пола до потолка, и необычных балконов. Финансирование этого уникального проекта осуществляется из городского бюджета. По словам мэра города Максима Кудрявцева, обновлённый дом значительно улучшит внешний вид всей улицы.

Мэр отметил, что в рамках региональной программы в текущем году ремонтируется 559 многоквартирных домов, значительная часть которых уже отреставрирована. Дом на Большевистской, 24 не был включен в эту программу, но после капитального ремонта соседнего здания стало очевидно, что обновление облика соседнего дома также необходимо. Муниципалитетом было принято решение выделить более 11 миллионов рублей на восстановление фасада, балконов и витражей. Работы будут проводиться поэтапно в течение двух лет. Главой города дано поручение благоустроить прилегающую территорию, чтобы здание и вся улица выглядели привлекательнее.

Этот кирпичный дом с деревянными перекрытиями был исключен из региональной программы ремонта из-за высокой степени износа. Однако дальнейшие обследования показали возможность его восстановления. Жители попросили начать с фасада, так как коммуникации и крыша находятся в хорошем состоянии после предыдущих ремонтов, а внешний вид здания портил облик улицы.

Заместитель начальника департамента энергетики Андрей Куранов подчеркнул уникальность оконных витражей и закругленных балконов, которые планируется сохранить при реставрации.

По распоряжению мэра также будет проведено обследование фундамента, чтобы оценить его состояние под воздействием интенсивного движения транспорта. В следующем году будет проведена экспертиза, по результатам которой примут решение об усилении фундамента при необходимости.