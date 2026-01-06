Поиск здесь...
Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

У тех, кто следует традициям, особые блюда на столе будут уже в Рождественский сочельник

7 января в России будут отмечать Рождество — один из самых православных праздников. С этим праздником связаны особые гастрономические традиции. Известный российский ресторатор, шеф-повар и автор книг о русской кухне рассказал Infopro54 о главных принципах рождественского стола.

Рождеству предшествует сорокадневный пост (его называют Рождественским или Филипповым), который включает в себя отказ от многих продуктов. В праздник пост заканчивается, и блюда на рождественский стол готовятся сытные и, преимущественно, мясные.

— Понятно, что после длительного Филиппова поста мы хотим, чтобы на столе были сытные блюда — мясные, сдобные. Рыбные блюда были разрешены в некоторые дни поста, и поэтому рыбу обычно на рождественский стол не ставят. Традиционные блюда для этого праздника — запеченные, зажаренные гуси, утки, поросята. К слову сказать, было даже такое словосочетание интересное — «кесарийский поросенок», в словаре Даля оно есть. Кесарийский поросенок — одно из блюд, которые готовили на Святочные дни. Обязательным оно было на день Василия Великого, то есть на день, который сейчас называется Старый Новый Год. То есть свинина была традиционным продуктом для праздничного стола. Те, кто хочет следовать этой традиции, не обязательно должны готовить целого поросенка. Это может быть просто кусок свинины, запеченный, например, — говорит Максим Сырников.

Еще одним обязательным для рождественских блюд продуктом был овес. И эта традиция даже запечатлена в русском языке.

— В центральных регионах России — на Владимирщине, Нижегородщине, Рязанщине — в рождественские праздники готовили блюда из овса. И поэтому там старики до сих пор святки называют Овсяницами. К праздничному столу пекли сдобные овсяные пироги, овсяные блины, которые подавали со сливочным маслом, творогом. Очень аппетитная, вкусная традиция, — рассказывает Максим Сырников.

Традиционный русский рождественский стол имеет четкое разделение, объясняют историки русской кухни. Все блюда традиционно делятся на постные и скоромные. Постные подаются в рождественский Сочельник, 6 января, до появления на небе первой вечерней звезды. Скоромные — то есть содержащие мясо, молоко и яйца — составляют основу праздничного застолья 7 января.

Тому, кто хочет следовать этой традиции, стоит начать подготовку именно с Сочельника. Главным и обязательным блюдом этого вечера является сочиво, или кутья. Это обрядовое кушанье из варёных зёрен пшеницы, риса или ячменя с мёдом, маком и орехами. С него начиналась вся трапеза. Сам сочельничный стол был постным и, по обычаю, часто состоял из двенадцати блюд — по числу апостолов. Кроме сочива, на нём могли стоять взвар из сухофруктов, постные пироги с грибами или ягодами и различные соленья.

Основной же праздник начинался на следующее утро. Стол 7 января накрывали с размахом. Указанные центральные блюда (гусь, утка или поросенок) дополнялись сдобными пирогами, пряниками, блинами. Из напитков подавали сбитень, взвар или праздничные настойки.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске по количеству точек общепита лидируют русская и грузинская кухня.

 

Фото Infopro54

