«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Однако многое будет зависеть от того, кто войдет в комиссии, которые будут рассматривать такие ситуации

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы типовую инструкцию для руководителей образовательных организаций, регламентирующую порядок действий в случае возникновения конфликтных ситуаций с участием учителей.

Документ был одобрен на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Инструкция содержит чёткий и поэтапный алгоритм реагирования — от приёма обращения и сбора информации до рассмотрения конфликта на уровне комиссии образовательной организации и, при необходимости, на региональном уровне.

При возникновении конфликтной ситуации руководство образовательной организации должно обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств, документирование всех этапов и соблюдение принципа презумпции добросовестности сторон. В процессе урегулирования могут быть задействованы школьная психологическая служба, служба медиации, представители профсоюза, а также комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Отдельный блок документа посвящён профилактике конфликтов. В числе рекомендаций:

  • повышение правовой культуры всех участников образовательных отношений,
  • использование медиации и психологического сопровождения,
  • недопущение предвзятого отношения к педагогу при поступлении жалоб.

Как отмечает кандидат психологических наук, заместитель директора Института детства НГПУ Наталья Михайловна Клепикова, принятие типовой инструкции имеет важное значение для системы образования:

— Защита чести и достоинства — один из ключевых аспектов профессиональной безопасности педагога. Инструкция призвана создать механизм, предотвращающий необоснованные обвинения, клевету и действия, способные нанести ущерб репутации учителя. В случае конфликта педагог получает гарантии того, что решения будут приниматься на основе объективного рассмотрения фактов и в рамках закона, — подчеркнула эксперт.

По словам Натальи Клепиковой, особую роль играет системный характер предложенных мер:

— Чувство защищённости и отсутствие затяжных, латентных конфликтов напрямую влияют на психологическую атмосферу образовательной организации. Однако эффективность инструкции во многом зависит от того, кто именно будет вовлечён в работу комиссий. Это должны быть профессионалы, заинтересованные в поиске оптимального решения, учитывающего интересы всех участников образовательных отношений. Конфликты неизбежны, и появление понятных, прозрачных инструментов их урегулирования сегодня действительно необходимо, — отметила она.

В Минпросвещения подчёркивают, что инструкция станет действенным инструментом при условии не формального, а содержательного и ответственного подхода к её применению со стороны руководителей образовательных организаций.

Стоит отметить, что новосибирские учителя нередко жалуются в соцсетях на агрессивное и оскорбительное поведение не только родителей, но и детей. Так, в 2024 году дядя школьницы получил срок за избиение завуча школы под Новосибирском. Инцидент произошел в Чулымской средней школе. В разгар учебного дня в учительскую зашел пьяный мужчина, достал из рукава деревянный брусок и набросился на завуча. В 2023 году в Новосибирске дети иностранных граждан, приехавших в регион, закидали учительную камнями.

С другой стороны, есть случаи буллинга детей со стороны педагогов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области создали комиссию по защите чести и достоинства учителей

Фото flickr.com , автор: Gensa Gensa.

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : учитель Защита

