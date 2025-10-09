Из всех заведений национальной кухни новосибирцы предпочитают грузинскую

В Новосибирске грузинская и русская национальные кухни делят лидерство по числу заходов на карточки заведений общепита — с небольшим перевесом в пользу грузинской (22,19% против 22%). На третьем месте — итальянская кухня. Об этом сообщила пресс-служба в 2ГИС.

При этом по количеству заведений в городе уверенно лидирует русская кухня — 229 точек. Для сравнения заведений грузинской кухни — 60, итальянской — 42, уточнили редакции Infopro54 в 2ГИС.

Для сравнения, в Казани на первом месте татарская кухня, в Екатеринбурге и Самаре — грузинская. В среднем по стране в лидерах по количеству заходов русская кухня — около 24%. На втором месте находится грузинская кухня с 20%, на третьем — итальянская (16%).

Самый высокий средний чек по стране оказался в заведениях с грузинской (1280 рублей), итальянской (1553 рубля) и немецкой (1567 рублей) кухней. Посетители точек общепита с русской кухней в среднем платят 930 рублей. Самый низкий чек, по данным 2ГИС, у вьетнамской кухни — 591 рубль.

По данным Минпромторга Новосибирской области, в регионе работает более 2,5 тысяч предприятий общественного питания.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске насчитали более 700 киосков шаурмы, блинных — в два раза меньше.