Качество ремонта дорог тормозит развитие ИЖС в Новосибирской области

В российском рейтинге по качеству дорог по данным на конец 2024 года Новосибирская область находилась на 39 месте, отмечают аналитики РИА Рейтинг. По сравнению с 2023 годом, регион поднялся на 9 позиций. На начало 2025 года 55,7% дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения отвечают нормативным требованиям, отмечается в исследовании. Плотность автодорог с твердым покрытием в регионе составляет 113,8 км на 1000 км территории. Годом ранее — 117,5 км.

— С моей точки зрения, основная проблема — это очень низкое качество ремонта и запредельные сроки реконструкции мостовых переходов. Отставание развития транспортной инфраструктуры при неравномерном обеспечении школами и детскими садами различных локаций Новосибирска, снижает привлекательность города и является основным тормозом развития ИЖС в регионе, — отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Между тем, по данным Минстроя, с начала 2025 года в Новосибирской области сдано 1,3 млн кв метров жилья. 60% приходится на ИЖС, 40% — на многоквартирные дома. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отмечал, что такая пропорция в регионе сформировалась впервые.

Стоит отметить, что в Сибири самое высокое место в рейтинге по качеству дорог занимают Кемеровская область (17), Красноярский край (23) и Республика Хакассия (24).

Напомним, в 2024 году аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» изучили данные службы федеральной статистики по динамике «доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» с 2014 по 2023 год. Новосибирская область вошла в рейтинг аутсайдеров на пути приведения дорог в регионе к действующим нормативам, констатировали в агентстве. Область оказалась на 6 месте: рост доли не соответствующих нормативам автодорог составил 263,7%.

В ноябре 2023 года Контрольная-счетная палата Новосибирской области выявила, что число дорог, которые соответствуют нормативам, в регионе составляет 29,3%, а не 44,97% по официальной статистике.

Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском уже 15 лет сами ремонтируют дорогу.