Рекламодателям

«Полезно, но невкусно»: качество школьного питания в Новосибирской области проверяют в лабораториях

  • 30/10/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Качество школьного питания в Новосибирской области проверяют в лабораториях
Предпочтение отдается отварным и тушеным блюдам

В Новосибирской области усилили контроль за качеством школьного питания. Власти следят за сбалансированностью рационов и проверяют продукты в лаборатории. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Вопрос обсудили на оперативном штабе под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой.

— Сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей. Укрепление здоровья и выполнение принципов здоровьесбережения — одна из приоритетных задач при организации питания обучающихся в Новосибирской области, — подчеркнула Дудникова.

В школьном меню используют продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и клетчатки. Для детей готовят каши, творожные, мясные и рыбные блюда. Также подают овощи и фрукты. Предпочтение отдают отварным и тушеным блюдам.

Главам муниципалитетов рекомендовано проводить лабораторный контроль продуктов для питания школьников. Проверяется их подлинность и качество по методическим рекомендациям контрольного управления Новосибирской области, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и управления ветеринарии.

— Во всех образовательных организациях рекомендации соблюдаются, — подчеркнули в министерстве образования.

Стоит отметить, что в соцсетях и школьных чатах довольно много жалоб родителей на питание в школах. Ключевая проблема — холодные блюда, которые теряют вкусовые качества и дети отказываются их есть, перекусывая выпечкой, чипсами и т.д.

— Мои дети в школе не едят. Школы у них разные, предпочтения в еде разные. Но оба не едят почти никогда. Не нравится ничего, кроме борща. Сын терпеть не может холодную еду. И это его главная претензия. Но я совершенно спокойно отношусь к этой теме. И никогда не участвую в спорах, требованиях, проверках школьной столовой. Мои дети хорошо завтракают дома. И точно ничего с ними не случится, если пять часов они будут без еды. Я понимаю, что столовская еда это про нормативы и пр., и она не может всем нравится, — рассказала Infopro54 Мария.

— Сын терпеть не может тушеные блюда. Отварные рыбные котлеты, тоже сложно заходят. Насколько я себя помню, в наше время эти блюда тоже большинство школьников игнорировали. Это полезно, но невкусно,  — вспоминает Наталья.

— Последние два года дочь в школе вообще не питается. В началке, пока было бесплатно, еще что-то могла поесть. За деньги тот же рацион ее вообще не устраивает. Приходится давать с собой, так как после школы она едет на дополнительные кружки и дома появляется только вечером. Иногда заходит в столовую рядом с курсами, чтобы покупать там, — поясняет Елена.

Напомним, правительство Новосибирской области ежегодно наращивает объем средств на бесплатное и льготное питание школьников. В 2025 году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 4,4 млрд рублей, что превышает 3,9 млрд — в 2024 г., 3,5 млрд — в 2023 г. и 3,4 млрд — в 2022 г. На улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков из регионального и местных бюджетов с 2020 года выделено свыше 377 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили перенести время начала уроков в школах России.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

225

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школа столовая контроль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Полезно, но невкусно»: качество школьного питания в Новосибирской области проверяют в лабораториях
30/10/25 15:30
Власть Образование Общество
Новосибирские военнослужащие получают награды за успехи в спецоперации
30/10/25 15:15
Власть
Дочка Ростеха из Новосибирска подала иск на банкротство МУП «Энергия»
30/10/25 15:02
Бизнес Власть
Сибирское предпринимательство: конгресс в Новосибирске определил пути развития
30/10/25 14:15
Бизнес
Новосибирцам рассказали, как формируется пенсия у зумеров
30/10/25 14:00
Общество
Два депутата регионального парламента Новосибирской области сдали мандаты
30/10/25 13:42
Власть Отставки и назначения Политика
«До сих пор неизвестно, где хоронили расстрелянных»: в Новосибирске состоялся митинг в память о жертвах политических репрессий
30/10/25 13:08
Общество
«Место притяжения – Сибирь»: в Новосибирской области пройдет уникальный фестиваль
30/10/25 12:35
Власть
«Самый простой способ — убийство»: новосибирские депутаты приняли закон об эвтаназии животных в первом чтении
30/10/25 12:30
Власть Общество
Новые причалы планируют построить на реке Обь в Новосибирске
30/10/25 12:00
Бизнес Власть Общество Транспорт
Новосибирские молодожёны получили улучшенный интернет
30/10/25 11:50
Технологии
В Новосибирской области усилят контроль за бездомными животными по закону
30/10/25 11:23
Власть
«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры
30/10/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири
30/10/25 10:00
Бизнес Общество
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе повысилась в Новосибирске
30/10/25 9:00
Общество
Новосибирский театр показал пьесу о сити-одиночестве досетевой эры
29/10/25 19:00
Город Культура Общество
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
29/10/25 18:25
Власть
Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах
29/10/25 18:00
Бизнес
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
29/10/25 17:45
Власть
Юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров
29/10/25 17:30
Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять