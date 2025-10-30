«Полезно, но невкусно»: качество школьного питания в Новосибирской области проверяют в лабораториях

В Новосибирской области усилили контроль за качеством школьного питания. Власти следят за сбалансированностью рационов и проверяют продукты в лаборатории. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Вопрос обсудили на оперативном штабе под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой.

— Сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей. Укрепление здоровья и выполнение принципов здоровьесбережения — одна из приоритетных задач при организации питания обучающихся в Новосибирской области, — подчеркнула Дудникова.

В школьном меню используют продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и клетчатки. Для детей готовят каши, творожные, мясные и рыбные блюда. Также подают овощи и фрукты. Предпочтение отдают отварным и тушеным блюдам.

Главам муниципалитетов рекомендовано проводить лабораторный контроль продуктов для питания школьников. Проверяется их подлинность и качество по методическим рекомендациям контрольного управления Новосибирской области, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и управления ветеринарии.

— Во всех образовательных организациях рекомендации соблюдаются, — подчеркнули в министерстве образования.

Стоит отметить, что в соцсетях и школьных чатах довольно много жалоб родителей на питание в школах. Ключевая проблема — холодные блюда, которые теряют вкусовые качества и дети отказываются их есть, перекусывая выпечкой, чипсами и т.д.

— Мои дети в школе не едят. Школы у них разные, предпочтения в еде разные. Но оба не едят почти никогда. Не нравится ничего, кроме борща. Сын терпеть не может холодную еду. И это его главная претензия. Но я совершенно спокойно отношусь к этой теме. И никогда не участвую в спорах, требованиях, проверках школьной столовой. Мои дети хорошо завтракают дома. И точно ничего с ними не случится, если пять часов они будут без еды. Я понимаю, что столовская еда это про нормативы и пр., и она не может всем нравится, — рассказала Infopro54 Мария. — Сын терпеть не может тушеные блюда. Отварные рыбные котлеты, тоже сложно заходят. Насколько я себя помню, в наше время эти блюда тоже большинство школьников игнорировали. Это полезно, но невкусно, — вспоминает Наталья. — Последние два года дочь в школе вообще не питается. В началке, пока было бесплатно, еще что-то могла поесть. За деньги тот же рацион ее вообще не устраивает. Приходится давать с собой, так как после школы она едет на дополнительные кружки и дома появляется только вечером. Иногда заходит в столовую рядом с курсами, чтобы покупать там, — поясняет Елена.

Напомним, правительство Новосибирской области ежегодно наращивает объем средств на бесплатное и льготное питание школьников. В 2025 году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 4,4 млрд рублей, что превышает 3,9 млрд — в 2024 г., 3,5 млрд — в 2023 г. и 3,4 млрд — в 2022 г. На улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков из регионального и местных бюджетов с 2020 года выделено свыше 377 млн рублей.

