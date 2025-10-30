Новосибирские военнослужащие получают награды за успехи в спецоперации

Военнослужащие из Новосибирской области регулярно отмечаются высокими знаками отличия за результативное выполнение задач в рамках специальной военной операции (СВО). Воодушевленные подвигами земляков, жители региона все чаще выбирают контрактную службу.

Для новосибирцев создана эксклюзивная возможность проходить службу в подразделениях, где служат сибиряки. Теперь те, кто заключил контракт о военной службе с Министерством обороны РФ, могут попасть в группировку войск Центрального военного округа под названием «Отважные», где открыт набор на различные военные специальности: от связистов и медиков до артиллеристов, водителей, снайперов и операторов БПЛА.

Новосибирские подразделения демонстрируют впечатляющие результаты в ходе СВО, что во многом обусловлено высоким уровнем подготовки, сплоченностью и профессионализмом каждого бойца. За проявленную доблесть и заслуги в защите Отечества новосибирские воины удостаиваются множества наград, которые предусматривают дополнительные выплаты.

Уже в первый год службы по контракту новосибирец может заработать свыше 4,5 миллионов рублей. Эта сумма складывается из единовременных выплат при подписании контракта, увеличенных в Новосибирской области до 2 миллионов рублей (1,6 миллиона – региональная выплата и 400 тысяч – федеральная часть), а также ежемесячного денежного довольствия контрактников в зоне СВО, составляющего от 210 тысяч рублей в месяц. Это не окончательная цифра – существуют дополнительные выплаты за активное участие в боевых действиях, захват вражеской техники, награждение орденами и медалями и другие достижения.

Кроме денежного вознаграждения, военнослужащие и их семьи обеспечиваются льготами и социальной поддержкой. В частности, им могут быть предоставлены кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места в ВУЗах для детей, бесплатный отдых детей в летних лагерях, статус ветерана боевых действий со всеми полагающимися гарантиями, бесплатное лечение и реабилитация. Более того, участники СВО, заключившие контракт, могут рассчитывать на списание долгов по кредитам.

Подробнее о военной службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru