Новосибирская область инвестирует в здоровое питание школьников

Родители принимают активное участие в контроле качества организации питания. Специально разработанное меню призвано сделать рацион учеников не только питательным, но вкусным и полезным. Подробности о системе школьного питания в регионе были представлены 14 октября на пресс-конференции.

И.о. министра образования области Юрий Савостьянов подчеркнул, что обеспечение качественным и сбалансированным питанием учащихся – приоритетная задача региональной системы образования. По его словам, к 2025-2026 учебному году во всех школах созданы условия для организации горячего питания, утверждены графики приема пищи. Правительство Новосибирской области ежегодно наращивает объем средств на бесплатное и льготное питание школьников. В 2025 году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 4,4 млрд рублей, что превышает 3,9 млрд — в 2024 г., 3,5 млрд — в 2023 г. и 3,4 млрд — в 2022 г.

Савостьянов также отметил продолжающееся улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков, свыше 377 млн рублей выделено из регионального и местных бюджетов с 2020 года. Он рассказал о многоуровневой системе контроля качества, в которой участвуют образовательные учреждения, органы управления, надзорные органы и родители.

Директор школы № 220 г. Новосибирска Анна Шмакова подчеркнула, что изменить культуру питания детей помогает просветительская работа с родителями, конкурсы и внедрение блюд с историческими корнями, таких как «суворовская каша».

Директор Новосибирского НИИ Гигиены Роспотребнадзора Ирина Новикова отметила, что в регионе уделяется внимание качеству поставляемых продуктов. Министерство образования взаимодействует с Роспотребнадзором и Россельхознадзором для предотвращения использования некачественной продукции. Данные о недобросовестных производителях оперативно передаются учредителям образовательных организаций для учета при закупках. Совместно с управлением ветеринарии ведется работа с учредителями по организации входного контроля за поступающей в образовательные организации продукции животного происхождения в рамках работы в ФГИС «Меркурий».