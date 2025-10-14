Рекламодателям

Новосибирская область инвестирует в здоровое питание школьников

  • 14/10/2025, 16:14
Новосибирская область инвестирует в здоровое питание школьников
За последние годы объём бюджетных средств, выделяемых на питание школьников в Новосибирской области, увеличился на 1 миллиард рублей

Родители принимают активное участие в контроле качества организации питания. Специально разработанное меню призвано сделать рацион учеников не только питательным, но вкусным и полезным. Подробности о системе школьного питания в регионе были представлены 14 октября на пресс-конференции.

И.о. министра образования области Юрий Савостьянов подчеркнул, что обеспечение качественным и сбалансированным питанием учащихся – приоритетная задача региональной системы образования. По его словам, к 2025-2026 учебному году во всех школах созданы условия для организации горячего питания, утверждены графики приема пищи. Правительство Новосибирской области ежегодно наращивает объем средств на бесплатное и льготное питание школьников. В 2025 году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 4,4 млрд рублей, что превышает 3,9 млрд — в 2024 г., 3,5 млрд — в 2023 г. и 3,4 млрд — в 2022 г.

Савостьянов также отметил продолжающееся улучшение материально-технической базы школьных пищеблоков, свыше 377 млн рублей выделено из регионального и местных бюджетов с 2020 года. Он рассказал о многоуровневой системе контроля качества, в которой участвуют образовательные учреждения, органы управления, надзорные органы и родители.

Директор школы № 220 г. Новосибирска Анна Шмакова подчеркнула, что изменить культуру питания детей помогает просветительская работа с родителями, конкурсы и внедрение блюд с историческими корнями, таких как «суворовская каша».

Директор Новосибирского НИИ Гигиены Роспотребнадзора Ирина Новикова отметила, что в регионе уделяется внимание качеству поставляемых продуктов. Министерство образования взаимодействует с Роспотребнадзором и Россельхознадзором для предотвращения использования некачественной продукции. Данные о недобросовестных производителях оперативно передаются учредителям образовательных организаций для учета при закупках. Совместно с управлением ветеринарии ведется работа с учредителями по организации входного контроля за поступающей в образовательные организации продукции животного происхождения в рамках работы в ФГИС «Меркурий».

Фото: freepik.com, fabrikasimf

697

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В МКУ «Ритуальные услуги» Новосибирска новый директор
14/10/25 17:00
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на торги выставят участки в новом микрорайоне «Интеград»
14/10/25 16:30
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область инвестирует в здоровое питание школьников
14/10/25 16:14
Власть
В России режут квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран
14/10/25 16:00
Бизнес Власть Общество
В «САХ» прокомментировали расторжение мусорной концессии в Новосибирске
14/10/25 15:30
Бизнес Власть
«Дальше поломок будет больше»: в Новосибирске рассказали о проблемах ремонта томографов в условиях санкций
14/10/25 15:00
Бизнес Медицина Общество
В Новосибирске планируют решить вопрос с 70% коммерческих долгостроев
14/10/25 14:00
Бизнес Власть Город Недвижимость
Новосибирский эксперт рассказал, как избежать автоподстав
14/10/25 13:00
Общество
В Новосибирске не состоялись 10 аукционов на поставку вакцины от ветрянки
14/10/25 12:30
Медицина Общество
В НГУ состоится III Научно-производственный форум «Золотая Долина»
14/10/25 12:25
Бизнес
В Госдуме предложили продавать «красивые» номера на аукционах в России
14/10/25 12:00
Правительство России поддержало призыв резервистов в мирное время
14/10/25 11:00
Власть Общество
Полигоны Новосибирской области уже не вмещают мусор с несанкционированных свалок
14/10/25 10:00
Власть Общество
Лауреат научной премии «Сбера» рассказал в НГУ о разработках в области искусственного интеллекта
14/10/25 9:00
Технологии Финансы
Постапокалипсис: удалёнка и курьеры-миллионеры стали в России новой реальностью после ковида
13/10/25 19:00
Бизнес Общество Экономика
Экс-директору «Спецавтохозяйства» в Новосибирске дали три года
13/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирским компаниям запретят использовать бумажные документы
13/10/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Технологии
В Госдуме предложили ввести на стадии конкурса «ценовой потолок» для концессий
13/10/25 17:30
Бизнес Власть
Рынок сбережений вырос на 7% с начала 2025 года
13/10/25 17:20
Финансы
Граждане Латвии получили сроки за производство наркотиков в Новосибирске
13/10/25 17:15
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять