«Качество важнее количества»: новосибирским подросткам нужна языковая среда в школах

Эффективность изучения иностранного языка определяется не столько количеством часов, сколько методикой преподавания и профессионализмом учителя. Об этом рассказала заведующая кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации НГПУ Наталья Носенко, комментируя изменения в школьной программе.

— Многие аутентичные курсы, которые разрабатываются в Великобритании, предполагают занятия два раза в неделю — и при грамотной организации дают устойчивый результат. Важно не только сколько часов отведено предмету, но и то, как построен урок: насколько он практико-ориентированный, живой, мотивирующий, — отмечает эксперт.

По словам Натальи Носенко, личность учителя играет ключевую роль в формировании интереса к языку:

— Когда я училась в школе, иностранный язык преподавался всего раз в неделю, и существовало убеждение, что “в школе не научат”. Но мой первый учитель английского была переводчицей-синхронистом — она много говорила на языке, была доброй и открытой. Благодаря ей многие действительно полюбили язык.

Эксперт также обращает внимание на важную проблему современной школы — отсутствие языковой среды:

— У обучающихся средней школы практически нет возможности погрузиться в иностранный язык вне урока. Для большинства детей это единственное пространство, где они слышат и используют язык. Поэтому нехватку аудиторных часов необходимо компенсировать за счёт разговорных клубов, внеклассных мероприятий, проектов и практики общения.

Напомним, осенью прошлого года Минпросвещения России утвердило новые сроки изменения федеральных образовательных программ: количество часов по иностранному языку в 5–7 классах будет сокращено поэтапно.

В Минпросвещения подчёркивают, что изменения направлены на оптимизацию учебной нагрузки и более сбалансированное распределение предметов. При этом иностранный язык остаётся обязательной частью школьной программы со 2 по 11 классы.

Эксперты отмечают, что при грамотной организации учебного процесса снижение количества часов не означает снижение качества обучения. Важным ресурсом становятся внеурочные форматы — языковые клубы, проектная деятельность, коммуникативная практика.

— Подростковый возраст — хороший период для практико-ориентированного освоения языка. Если выстроить обучение через диалог, проекты, живое общение, эффект может быть даже выше, — подчёркивает Наталья Носенко.

Таким образом, изменения в программе связаны не с отказом от предмета, а с поиском оптимального баланса между нагрузкой и эффективностью обучения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским школам рекомендовали осторожнее экспериментировать с языками, а также не смешивать китайский с английским.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ