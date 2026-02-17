Поиск здесь...
Бизнес Право&Порядок

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он отошел в собственность государства

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

По версии Генпрокуратуры, с 2002 по 2024 годы экс-чиновник приобрел имущество на 347 млн рублей. При этом законный доход его семьи не превысил 31 млн рублей.

В начале сентября 2025 года Заельцовский районный суд по иску ведомства наложил арест на 13 автомобилей, 48 объектов недвижимости, которые принадлежали Андрею Фролову, его близким и другим фигурантам дела. Среди арестованного имущества — 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде. В частности, его супруга оказалась собственницей 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиры площадью 161 кв. м в Турции за 195 тыс. евро, двух апартаментов в Грузии за 125 тысяч долларов.

Также была арестована принадлежавшая Фролову группа компаний «Алтайагроснаб». Ответчик создал её, передав управление «номинальному» лицу. В 2024 году доход этой компании превысил 4,5 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции признал мать и доверенное лицо Фролова добросовестными приобретателями отдельных активов. Суд отказал обращению в доход государства 100 % долей в уставном капитале группы компаний «Алтайагроснаб» и 26 объектов недвижимости в Алтайском крае.

Это решение было обжаловано как истцом, так и ответчиком. В апелляции Генпрокуратура настаивала на удовлетворении оставшейся части иска, указывая на фиктивность сделок. Андрей Фролов и его представитель настаивали на полной отмене решения, считая его незаконным.

В итоге суд поддержал Генпрокуратуру, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области. В доход государства отошел «Алтайагроснаб» и семь входящих в его состав агропромышленных компаний, стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Также в доход РФ обращены 26 объектов недвижимости – склады, производственные помещения, лаборатории, земельные участки в Бийске и селе Воеводское Алтайского края.

Определение вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что Фролов оказался в поле зрения ведомства при проверке бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. Фролов был его заместителем с мая 2013 года по июнь 2019 года. Кроме того, Великодному предъявили иск на сумму более 409 миллионов рублей. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Россия Новосибирск Алтай

Теги : суд коррупция взятка

Предыдущая статья
«Качество важнее количества»: новосибирским подросткам нужна языковая среда в школах

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на левом берегу Новосибирска. Судя по данным сайта закупок, на торги была подана только одна заявка. По решению комиссии, она соответствует всем требованиям. В итоге контракт был заключен с частным предпринимателем Александром Анисимовым по стартовой цене — 18 млн рублей. Два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Новым местом дислокации областной социальной ярмарки стал торговый квартал на метро «Студенческая» —  «МетроМаркет».

Читать полностью

Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Читать полностью

Суд вынес приговор главе фирмы-подрядчика «Сибирь-Арена»

Автор: Артем Рязанов

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор Михаилу Воловичу, генеральному директору ООО «Строймонтаж», который является подрядчиком строительства «Сибирь-Арены». Волович признан виновным в коммерческом подкупе и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 5 миллионов рублей. Однако по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере он оправдан. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

— Принято решение о конфискации с Воловича полученных в результате совершения преступлений денежных средств в размере 6 777 000 рублей, — говорится в сообщении суда.

Читать полностью

«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В конце прошлого года в Новосибирск для обкатки поступил новый троллейбус «Синара» от производителя из Челябинска (Группа «Синара»). На еженедельном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поинтересовался как прошли его испытания.

— Троллейбус «Горожанин» (Производитель — «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. — Ред.) в Новосибирске себя уже зарекомендовал. У модели «Синара» больший запас автономного хода — до 40 км. Если он хорошо себя показал в условиях Сибири, то это позволит нам удлинять маршруты и отправлять троллейбусы в те районы города, которые ранее были не доступны для этого вида общественного транспорта, — отметил Кудрявцев.

Читать полностью

Детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске фиксируется устойчивая тенденция к росту числа случаев мочекаменной болезни среди несовершеннолетних. К таким выводам пришли специалисты детской городской клинической больницы № 1. Если в 2024 году лечение в урологическом отделении проходили 82 ребенка, то по итогам 2025 года хирургическое вмешательство потребовалось уже 118 юным пациентам. В ходе операций врачи удаляли конкременты различных размеров, самым крупным из которых стал камень диаметром 6 сантиметров.

Как пояснила детский хирург и уролог Ирина Живолуп, заболевание часто диагностируется уже на поздних стадиях, когда появляются выраженные симптомы: боли в животе, рвота или гематурия (кровь в моче). На ранних этапах патологию выявляют редко. В группе риска находятся даже младенцы: самым маленьким пациентом, прооперированным в прошлом году, стал ребенок в возрасте 11 месяцев.

Читать полностью

Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года мэрия Новосибирска начала загрузку в Главгосэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на продолжение строительства левого перегона от станции метро «Березовая роща» до «Золотая нива». Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— 8 февраля процедура проверки комплектности документов была завершена. Сейчас Главгосэкспертиза приступила к экспертизе ПСД. По регламенту, эта работа должна быть проведена за 42 рабочих дня. Через 1,5 месяца получим положительное заключение, — добавил Кодалаев.

Читать полностью
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

