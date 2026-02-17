Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

По версии Генпрокуратуры, с 2002 по 2024 годы экс-чиновник приобрел имущество на 347 млн рублей. При этом законный доход его семьи не превысил 31 млн рублей.

В начале сентября 2025 года Заельцовский районный суд по иску ведомства наложил арест на 13 автомобилей, 48 объектов недвижимости, которые принадлежали Андрею Фролову, его близким и другим фигурантам дела. Среди арестованного имущества — 10 квартир в Турции, Грузии и Таиланде. В частности, его супруга оказалась собственницей 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиры площадью 161 кв. м в Турции за 195 тыс. евро, двух апартаментов в Грузии за 125 тысяч долларов.

Также была арестована принадлежавшая Фролову группа компаний «Алтайагроснаб». Ответчик создал её, передав управление «номинальному» лицу. В 2024 году доход этой компании превысил 4,5 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции признал мать и доверенное лицо Фролова добросовестными приобретателями отдельных активов. Суд отказал обращению в доход государства 100 % долей в уставном капитале группы компаний «Алтайагроснаб» и 26 объектов недвижимости в Алтайском крае.

Это решение было обжаловано как истцом, так и ответчиком. В апелляции Генпрокуратура настаивала на удовлетворении оставшейся части иска, указывая на фиктивность сделок. Андрей Фролов и его представитель настаивали на полной отмене решения, считая его незаконным.

В итоге суд поддержал Генпрокуратуру, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области. В доход государства отошел «Алтайагроснаб» и семь входящих в его состав агропромышленных компаний, стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Также в доход РФ обращены 26 объектов недвижимости – склады, производственные помещения, лаборатории, земельные участки в Бийске и селе Воеводское Алтайского края.

Определение вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что Фролов оказался в поле зрения ведомства при проверке бывшего высокопоставленного сотрудника федеральной противопожарной службы Виктора Великодного. Фролов был его заместителем с мая 2013 года по июнь 2019 года. Кроме того, Великодному предъявили иск на сумму более 409 миллионов рублей.