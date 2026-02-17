Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на левом берегу Новосибирска. Судя по данным сайта закупок, на торги была подана только одна заявка. По решению комиссии, она соответствует всем требованиям. В итоге контракт был заключен с частным предпринимателем Александром Анисимовым по стартовой цене — 18 млн рублей. Два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Новым местом дислокации областной социальной ярмарки стал торговый квартал на метро «Студенческая» — «МетроМаркет».

По данным сервиса Контур.Фокус, Александр Анисимов является участником ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», а также ряда компаний, которые занимаются управлением недвижимостью.

Минпромторг региона уже открыл прием заявок от товаропроизводителей Новосибирской области на участие в социальной ярмарке.

Речь идет о следующей группе товаров:

хлеб и хлебобулочные изделия;

картофель и овощи;

молочная продукция, сыры;

колбасные изделия;

мясо, мясо птицы;

рыба и рыбные изделия;

дикоросы

Условием получения мест на социальной ярмарке является продажа продукция по ценам производителя, которые должны быть ниже среднестатистических на 10–15%. Места на социальных ярмарках местным производителям предоставляются бесплатно.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что областная социальная ярмарка в ГУМе на площади Маркса закрывается. Как отмечалось, арендодатель нашел более интересного арендатора. Она был открыта в 2024 году. На конец января 2026 года в городе работали две социальные ярмарки: городская — на Петухова и областная — в Снегирях.

По итогам 2024 года на областных социальных ярмарках ежедневно совершались в среднем более 12 тысяч покупок, а ежедневный товарооборот превышал 3 млн рублей. На ярмарках были организованы более 60 торговых отделов местных товаропроизводителей. Для сравнения, в 2023 году новосибирцы совершили на социальных ярмарках более 2,7 млн покупок — на 300 тысяч меньше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска раскритиковали белорусскую ярмарку на площади Ленина. Многие считают, что фурам и палаткам не место в центре города.