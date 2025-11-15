Рекламодателям

«Английский и китайский не смешивать»: новосибирским школам рекомендовали осторожнее экспериментировать с языками

  • 15/11/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
«Английский и китайский не смешивать»: новосибирским школам рекомендовали осторожнее экспериментировать с языками
Эксперт пояснил новосибирцам, когда нужно добавлять в программу обучения детей второй иностранный

Приступать к обучению детей второму иностранному языку можно через год или два после начала изучения первого иностранного, при этом желательно, чтобы эти два языка были родственными друг другу. Такое мнение высказала доктор педагогических наук, профессор кафедры непрерывного психолого-педагогического образования Ивановского государственного университета, ведущий научный сотрудник Ивановского научного центра РАО Анна Прохорова.

— Как только маленький человек освоил свой родной язык, то с опорой на этот язык можно предлагать к изучению первый иностранный. Когда через один-два года он освоит азы первого иностранного, можно добавлять другие языки, сначала родственные первому, например, немецкий после английского как языки общей германской группы. Если такая последовательность будет выдерживаться, то с возрастом человеку будет проще осознанно осваивать и другие языки, — рассказала Анна Прохорова в рамках Первого открытого педагогического форума «Педагогическая Сибирь-2025», который проходит в НГПУ.

Говоря об учебных заведениях, где уже в начальной школе вслед за первым иностранным языком начинают изучать второй, эксперт подчеркнула, что такой вариант обучения подходит не всем подряд: младшеклассники, которым с трудом дается изучение первого иностранного языка, тем более не смогут одновременно учить второй.

Большую роль в обучении иностранным языка, по ее словам, также играет мотивационная работа.

— Если с детства рассказывать ребенку о возможностях, которые открывает перед ним знание иностранных языков — социальные, профессиональные, академические – то изучать новый для себя язык он будет с удовольствием. Мотивация, кстати, работает и в другую сторону: дети начинают более старательно изучать русский язык, если рассказать им, что, попадая за рубеж, они будут представлять там Россию и русскую культуру, а делать это надо достойно, —пояснила Анна Прохорова.

Ранее родители учеников новосибирских школ, опрошенные Infopro54, сообщали, что в некоторых школах города изучение даже второго языка сплошная профанация.

— В нашей школе обучение второму иностранному языку — немецкому — вынесено на самостоятельное обучение. Дети дистанционно пытаются вникнуть в хитросплетения нового языка, — рассказывала Infopro54 мама ученицы одной из новосибирских школ. —Дело в том, что у нас в семье все изучали английский. Дочь тоже с 4 лет учит английский. Немецкий не знает никто, поэтому объяснить правила, проверить произношение, мы не можем. Задания ребенок выполняет как ребус.

Она поясняла, что попытки отменить изучение второго иностранного языка в школе не увенчались успехом.

— На родительском собрании нам сказали, что он вписан в учебный план, согласованный в Минобре, поэтому исключить его невозможно, — поделилась собеседница редакции.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в Новосибирске растет интерес к иностранным языкам. Спрос на репетиторов по итальянскому языку в первой половине 2025 года вырос на 83%, а японскому — на 61%. Замыкают топ-3 репетиторы по китайскому: ими начали интересоваться на 21% больше жителей региона.

В целом рост спроса на изучение иностранных языков фиксируется уже несколько лет. По данным портала Superjob, на первом месте по популярности у новосибирцев по-прежнему остается английский язык. Его хотели бы выучить 41% новосибирцев. На втором месте китайский язык (15%). На третьем месте — немецкий или японский, их выбрали бы для изучения по 8% опрошенных.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских школах планируют сократить количество учебных часов по иностранному языку для учащихся 5-7-х классов. С 1 сентября 2026 года количество часов на изучение иностранного языка сократится с трёх до двух в неделю.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

