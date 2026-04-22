Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

В группе напомнили, что трамвайная эстакада длиной 632 м станет самой протяжённой в России, а общая длина открываемого участка составит почти 1,5 км.

В 2025 году новосибирцы стали чаще пользоваться трамваями и троллейбусами. Рост пассажиропотока власти объясняли модернизацией общественного транспорта.

