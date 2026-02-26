В Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду

В Новосибирске проводится масштабная инвентаризация объектов, право собственности на которые признано через суд. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Сейчас совместно с правоохранительными органами мы делаем инвентаризацию на сети. Сколько по таким принципам было введено объектов. За последние годы эту цифру поднять достаточно просто, потому что у нас есть электронные системы. Мы делаем полностью инвентаризацию со Следственным комитетом и с прокуратурой. И после завершения этой работы будем готовы озвучивать какие-то цифры. Ну, десятки точно, — заявил Максим Кудрявцев.

Он подчеркнул, что нельзя говорить, будто все такие объекты имеют нарушения, — это здания, получившие право на коммерческую деятельность на основании судебных решений.

Поводом для проверки стала трагедия в Первомайском районе. В январе 2026 года там обрушилось двухэтажное здание магазина на улице Наумова. Под завалами погиб мужчина, две женщины пострадали. Как выяснилось, собственник здания Сергей Турков надстроил второй этаж без разрешения и необходимых расчетов на прочность. Мэрия ранее пыталась снести самострой через суд, но предприниматель добился признания права собственности. После трагедии его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как пояснил инженер-конструктор НГУ Игорь Троеглазов, конструкция не прошла проверок на снеговую нагрузку, которая в этом сезоне стала аномально высокой.

— Конструкция стен второго этажа, выполненная из сэндвич-панелей без достаточного количества опор, не обладает требуемой несущей способностью — такие панели не рассчитаны на восприятие дополнительных нагрузок от кровли или снежного покрова, — отметил специалист.

Параллельно с инвентаризацией мэрии, на уровне региона также начались проверки. Губернатор Андрей Травников заявил, что все объекты, построенные в период «полулегального строительства», будут проверены. Выяснилось, что компания Туркова построила в Новосибирске еще несколько торговых центров, где сейчас работают десятки арендаторов.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, мэр предложил изменить подход к регистрации таких объектов.

— Чтобы таких ситуаций было как можно меньше, на этапе прохождения судебных процедур нам нужна государственная экспертиза. Чтобы не какие-то фирмы с вероятными рисками, а тем более фирмы-однодневки участвовали в этом проекте, а занимались профессионалы, которые будут нести в дальнейшем персональную ответственность за такие проекты, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала, что в локальных торговых центрах Новосибирска проводятся проверки.