«Как приезжает электричка, так давка»: в Новосибирске на станции Речной вокзал не работают турникеты

В Новосибирске пассажиры пригородных электричек снова жалуются на неработающие турникеты на станции Речной вокзал. В мае текущего года там уже была похожая ситуация. Тогда проблемы объяснили обновлением программного обеспечения.

Жители Новосибирска, которые регулярно ездят на электричках, сообщают, что часть турникетов не действует с конца августа. Сотрудники станции не знают, когда комплекс заработает в полном объеме.

— Я на работу и с работы езжу на электричке каждый будний день. Часть турникетов перестали работать дней десять назад. Треть турникетов красно-белой лентой обмотали и они стоят. Это влияет на очереди, на время, которое ты тратишь, чтобы пройти через пропускную систему. Как прибывает электричка, так давка. Это очень неудобно, — рассказал Infopro54 житель Первомайского района.

В текущем году уже были случаи, когда турникеты на железнодорожной станции Речной вокзал не работали. Самой продолжительный период был весной. Тогда пассажиры сообщали, что прохода не было через половину устройств, и это продолжалось в течение двух месяцев. В АО «Экспресс-пригород» в мае сообщали, что часть турникетов закрыты в связи с обновлением программного обеспечения. С июня по август турникетный комплекс работал без ограничений.

