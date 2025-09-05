В 2025 году аграрии Новосибирской области застраховали 251 тысячу га посевов

В текущем сезоне аграрии Новосибирской области застраховали 251 тыс. га посевов. Это на 4 тысячи га меньше, чем в 2024 году, и на 145 тыс. га больше уровня 2023 года.

В 2025 году в страховании урожая с господдержкой приняли участие все регионы СФО, кроме Республики Алтай. В Сибири уже традиционно лидирует Омская область (941 тыс. га), за ней следуют Алтайский (715 тыс. га) и Красноярский (517 тыс. га) края, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

По словам президента НСА Корнея Биждова, в четырех сибирских регионах уровень охвата страхованием существенно превышает среднероссийский: в Томской области, застраховано более 40% от возделываемых сельхозплощадей (в том числе, по группе зерновых и зернобобовых – 67%), в Красноярском крае не менее 36%, в Омской области — не менее 33%, Иркутской области — более 28%. В Республике Хакасия охват зерновых и зернобобовых также превысил 20%.

Растут и выплаты сибирским аграриям. Например, новосибирским аграриям за 2024 год и первые 7 месяцев текущего года агростраховщики компенсировали 70,5 млн рублей. По округу больше всего выплат получили растениеводы Приморского края – 196 млн рублей, Омской области — 99 млн рублей.

— Сейчас НСА находится в оперативном контакте с Омской, Иркутской областью и Республикой Бурятия, где введен режим ЧС из-за опасных природных явлений – переувлажнения в Омской области и засухи в восточных регионах, — отметил Биждов.

Напомним, по программе «ЧС» предусмотрено возмещение убытков в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный в результате ЧС гектар. По программе мультирискового страхования урожая —компенсируется стоимость утраченной продукции.

Стоит отметить, что в начале 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил о планах увеличить застрахованную площадь сева в регионе практически вдвое — до 500 тыс. га. Он констатировал, что в прошлом году аграрии выбирали в основном страхование по программе на случай ЧС, заключив по ней договоры в отношении 177 тыс. га посевов.

По данным Минсельхоза, общая посевная площадь в Новосибирской области в 2025 году составила 1 978 000 гектаров. Увеличена площадь под техническими и масличными культурами. Кроме того, наблюдается существенный прирост по рапсу (66,5 га), сое (29,6 га) и подсолнечнику (51,8 га).

Ранее редакция сообщала, что затяжные дожди в Новосибирской области могут привести к ухудшению качества зерна и финансовым потерям.