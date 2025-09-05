Рекламодателям

«Хотят ощущать себя свободными»: студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору

  • 05/09/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
«Хотят ощущать себя свободными»: студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору
Вузы города не выполняют квоты по этому направлению обучения

В НГУ в 2025 году по целевому набору поступили 30 студентов, «несмотря на горячее желание вуза брать больше». Об этом сообщил ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. Наибольший интерес у целевиков вызвало новое направление в магистратуре, связанное с промышленной фармацией.

— В университете очень высокий балл — 85, а на айтишные специальности доходит до 90. Люди хотят себя ощущать свободными, а по целевому набору на студентов накладываются обязательства и предприятие должно за этим строго следить Многие студенты этого боятся. Сегодня даже те, кто обучался по целевому набору, не приходит туда куда обещали. Это печально, такие случаи у нас были. Мне стыдно за этих ребят. У нас, когда мы учились, была система распределения и мы должны был отработать 3 года. Вспоминаю свою деревенскую школу… Директор написал, что у них дефицит учителей математики и физики. И в наше время было не много желающих работать в деревне, но распределение спасало эти школы: ты должен был отработать определенное время в том месте куда тебя направят. Сейчас у людей бОльшая свобода и это не всегда хорошо, —добавил Федорук.

Ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой согласен, что целевой прием пока не привлекателен для студентов, так как подразумевает более жесткие санкции при невыполнении — студенту нужно будет возмещать оплату за обучение.

— Условия целевого приема не понятны и для работодателей, так как на первом курсе они не понимают, что из себя представляет студент. Нужно время, чтобы студент и работодатель познакомились. Мы выполняем квоты по целевому приему за счет старших курсов. На втором-четвертом курсе студенты проходят стажировку на предприятии и уже понимают свою карьерную траекторию, — отметил Рудой.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики также не выполняет нормативы по целевикам. Ректор Юрий Зазуля поясняет, что это связано со спецификой вуза.

— Все направления обучения у нас связаны с ИТ. Студенты хотят иметь право выбора на карьерную траекторию. 80% студентов четвертых курсов университета уже трудоустроены в компаниях, — рассказал он.

При этом Зазуля сообщил, что в этом году в СГУТИ поступило 47 заявок от оборонных предприятий и административных структур. Они все были выполнены.

— Мы понимаем, что должны работать не на рынок, а на компании, чтобы они могли вкладываться в обучение студентов. Выстраиваем работу по насыщению высококвалифицированными кадрами предприятий, которые участвуют в обучении студентов,  — подчеркнул ректор.

В НГТУ сегодня наиболее выстроена работа по целевому приему. По этому направлению в вузе обучается около 1000 целевиков, 130 набрано в кампанию 2025 года: 113 человек на бакалавриат, 17 — в магистратуру и аспирантуру. По словам проректора по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергея Чернова, для вуза целевой прием это прежде всего вопрос обеспечения кадрами предприятий ОПК.

— В рамках целевого приема мы работаем с предприятиями из Новосибирска, Улан-Уде, Мурманска, Санкт-Петербурга и т.д. Для них это рычаг воздействия на студентов в виде отработки, а там: стерпится — слюбится, — констатировал Чернов.

По итогам кампании 2024 года по целевому приему в вузах города была заполнена только половина мест. Работодатели также видят большие риски в целевых контрактах, потому что наслышаны о большом количестве расторжений контрактов со стороны студентов, когда они заканчивают последний курс.

Евгений Рудой считает, что более эффективным сегодня является форма получения образования, при которой будущий работодатель оплачивает обучение студента. По его словам, Новосибирский государственный аграрный университет ратует за такой формат. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики также отмечают высокий спрос по направлениям подготовки за счет индустриальных партнеров.

— По таким программам мы наблюдали самый большой рост среднего балла — до 224. Для сравнения, в прошлом году — 175. Мы планируем расширять взаимодействие с партнерами, чтобы увеличить количество поступающих с высокими баллами, так как они сразу видят прозрачный трек карьерного роста, — пояснял Юрий Зазуля.

О планах по расширению программ обучения совместно с индустриальными партнерами также сообщили ректоры НГУ и НГТУ.

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, квота для целевиков охватывает 838 направлений подготовки и научных специальностей, 12 из них квотируются впервые (например, «филология», «регионоведение России» и «гостиничное дело»). С 2024 года все предложения работодателей собраны на портале «Работа России». Напомним, студенты, которые поступают по целевому набору, заключают специальный договор с вузом и будущим работодателем. Заказчик обязуется предоставить поддержку студенту (выплачивать стипендию) и обеспечить его трудоустройство по специальности. В свою очередь, целевик после получения диплома обязан отработать на предприятии от трех до пяти лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми. По целевому набору в регионе готовят педагогические кадры

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 568

Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Целевой прием Вузы Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В 2025 году аграрии Новосибирской области застраховали 251 тысячу га посевов
5/09/25 11:00
Агропром Страхование
«Как приезжает электричка, так давка»: в Новосибирске на станции Речной вокзал не работают турникеты
5/09/25 10:00
Общество
«Хотят ощущать себя свободными»: студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору
5/09/25 9:30
Бизнес Образование
Компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МИР» 95 млн
4/09/25 19:00
Бизнес Власть
Минувшим летом в Новосибирске был побит рекорд по интенсивности ливня
4/09/25 18:30
Город Общество
Банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии
4/09/25 18:15
Финансы
В Новосибирске состоится масштабный патриотический фестиваль «День Правды»
4/09/25 18:05
Власть
Куриное мясо в Новосибирской области подорожало на 20%
4/09/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
ВТБ привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, включая социальную инфраструктуру
4/09/25 17:27
Власть Финансы
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, насчитали ущерб 118 млн
4/09/25 17:00
Общество
Новосибирск готовится к молодежному форуму «ПроРегион»
4/09/25 16:35
Власть
В Центральном парке Новосибирска высадят почти две тысячи саженцев
4/09/25 16:10
Власть
Инвалиды назвали недоступные для них места в Новосибирске
4/09/25 16:00
Город Общество
В Новосибирской области проходит региональный этап форума «Гражданский диалог»
4/09/25 15:45
Власть
В Новосибирской области к врачам обратился подросток весом 228 килограммов
4/09/25 15:00
Общество
Новосибирск вошел в топ-5 регионов по доходам в творческих индустриях
4/09/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
Тихий район рядом с центром: за что новосибирцы любят Кропоткинский жилмассив
4/09/25 13:48
Недвижимость
Новосибирские силовики накрыли нарколабораторию, спонсированную украинскими кураторами
4/09/25 13:31
Право&Порядок
Роддом в Новосибирске подключили к отоплению
4/09/25 13:00
Власть Город Общество
Малые tech-компании Новосибирска заработали 27 млрд рублей
4/09/25 12:30
Бизнес Инновации Технологии
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять