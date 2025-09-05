«Хотят ощущать себя свободными»: студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору

В НГУ в 2025 году по целевому набору поступили 30 студентов, «несмотря на горячее желание вуза брать больше». Об этом сообщил ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. Наибольший интерес у целевиков вызвало новое направление в магистратуре, связанное с промышленной фармацией.

— В университете очень высокий балл — 85, а на айтишные специальности доходит до 90. Люди хотят себя ощущать свободными, а по целевому набору на студентов накладываются обязательства и предприятие должно за этим строго следить Многие студенты этого боятся. Сегодня даже те, кто обучался по целевому набору, не приходит туда куда обещали. Это печально, такие случаи у нас были. Мне стыдно за этих ребят. У нас, когда мы учились, была система распределения и мы должны был отработать 3 года. Вспоминаю свою деревенскую школу… Директор написал, что у них дефицит учителей математики и физики. И в наше время было не много желающих работать в деревне, но распределение спасало эти школы: ты должен был отработать определенное время в том месте куда тебя направят. Сейчас у людей бОльшая свобода и это не всегда хорошо, —добавил Федорук.

Ректор Новосибирского государственного аграрного университета Евгений Рудой согласен, что целевой прием пока не привлекателен для студентов, так как подразумевает более жесткие санкции при невыполнении — студенту нужно будет возмещать оплату за обучение.

— Условия целевого приема не понятны и для работодателей, так как на первом курсе они не понимают, что из себя представляет студент. Нужно время, чтобы студент и работодатель познакомились. Мы выполняем квоты по целевому приему за счет старших курсов. На втором-четвертом курсе студенты проходят стажировку на предприятии и уже понимают свою карьерную траекторию, — отметил Рудой.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики также не выполняет нормативы по целевикам. Ректор Юрий Зазуля поясняет, что это связано со спецификой вуза.

— Все направления обучения у нас связаны с ИТ. Студенты хотят иметь право выбора на карьерную траекторию. 80% студентов четвертых курсов университета уже трудоустроены в компаниях, — рассказал он.

При этом Зазуля сообщил, что в этом году в СГУТИ поступило 47 заявок от оборонных предприятий и административных структур. Они все были выполнены.

— Мы понимаем, что должны работать не на рынок, а на компании, чтобы они могли вкладываться в обучение студентов. Выстраиваем работу по насыщению высококвалифицированными кадрами предприятий, которые участвуют в обучении студентов, — подчеркнул ректор.

В НГТУ сегодня наиболее выстроена работа по целевому приему. По этому направлению в вузе обучается около 1000 целевиков, 130 набрано в кампанию 2025 года: 113 человек на бакалавриат, 17 — в магистратуру и аспирантуру. По словам проректора по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергея Чернова, для вуза целевой прием это прежде всего вопрос обеспечения кадрами предприятий ОПК.

— В рамках целевого приема мы работаем с предприятиями из Новосибирска, Улан-Уде, Мурманска, Санкт-Петербурга и т.д. Для них это рычаг воздействия на студентов в виде отработки, а там: стерпится — слюбится, — констатировал Чернов.

По итогам кампании 2024 года по целевому приему в вузах города была заполнена только половина мест. Работодатели также видят большие риски в целевых контрактах, потому что наслышаны о большом количестве расторжений контрактов со стороны студентов, когда они заканчивают последний курс.

Евгений Рудой считает, что более эффективным сегодня является форма получения образования, при которой будущий работодатель оплачивает обучение студента. По его словам, Новосибирский государственный аграрный университет ратует за такой формат. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики также отмечают высокий спрос по направлениям подготовки за счет индустриальных партнеров.

— По таким программам мы наблюдали самый большой рост среднего балла — до 224. Для сравнения, в прошлом году — 175. Мы планируем расширять взаимодействие с партнерами, чтобы увеличить количество поступающих с высокими баллами, так как они сразу видят прозрачный трек карьерного роста, — пояснял Юрий Зазуля.

О планах по расширению программ обучения совместно с индустриальными партнерами также сообщили ректоры НГУ и НГТУ.

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, квота для целевиков охватывает 838 направлений подготовки и научных специальностей, 12 из них квотируются впервые (например, «филология», «регионоведение России» и «гостиничное дело»). С 2024 года все предложения работодателей собраны на портале «Работа России». Напомним, студенты, которые поступают по целевому набору, заключают специальный договор с вузом и будущим работодателем. Заказчик обязуется предоставить поддержку студенту (выплачивать стипендию) и обеспечить его трудоустройство по специальности. В свою очередь, целевик после получения диплома обязан отработать на предприятии от трех до пяти лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми. По целевому набору в регионе готовят педагогические кадры.