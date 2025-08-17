Политики Новосибирска перешли перешли на отечественный мессенджер MAX

В Новосибирской области политики постепенно переходят на отечественный мессенджер MAX. Замминистра цифрового развития и связи региона Антон Лошаков сообщил, что около пяти тысяч местных госслужащих уже используют его для деловой переписки.

— Платформа входит в реестр российского программного обеспечения. Вся инфраструктура находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, — подчеркнул первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

В MAX уже появились официальные каналы правительства региона и губернатора Андрея Травникова. При этом использование других соцсетей продолжится как обычно.

Как отметил Петухов, иностранные мессенджеры больше не подойдут для рабочих нужд. Ограничений на личную переписку не будет. Полный переход всех органов власти на новую платформу планируется в ближайшее время.

В июле 2025 года сообщалось, что MAX признан национальным российским мессенджером, а приложение включено в реестр российского ПО и доступно в мобильной, веб-версии, а также в версии для компьютера.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о скорой блокировке WhatsApp. Популярный среди россиян мессенджер заменит его аналог.