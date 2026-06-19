Светлый создаёт детство без границ

Современные родители всё чаще выбирают жильё не по квадратным метрам, а по ответам на простые жизненные вопросы. Важно, чтобы инфраструктура двора росла вместе с детьми: для малышей — горки и песочницы, для подростков — интересные клубы и секции. Чтобы малыш спокойно доходил до школы, а в межсезонье, когда за окном слякоть, не хотелось запираться в четырёх стенах. Главное — чтобы здесь хотелось оставаться, а не уезжать «к бабушке в деревню» или в город за развлечениями.

В Мошковском районе есть место, где этот запрос превратили в руководство к действию. Жилой район Светлый и его кварталы («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный») — это 14 000 жителей, и он всё больше похож на самостоятельный мини-город. Здесь выстраивают среду, где семья с детьми перестаёт быть просто покупателем квадратных метров, а становится полноправным хозяином территории.

Среда, где дети растут на природе

Главное богатство Светлого, которого не воспроизвести в центре города, — чистейший воздух и лес вокруг. Ребёнок здесь с детства дышит иначе, гуляет не вдоль пыльных магистралей, а по парку, у фонтана, по тропинкам, уходящим прямо в лес. Это формирует здоровье и привычку к активному образу жизни без всяких «специальных зон». А ещё по всему зелёному каркасу района проектируются велодорожки, о которых попросили жители.

Зимой в Светлом тоже не сидят по домам. Уже второй год здесь организуют «Лыжню Дружбы» — трассу на месте лесной просеки. Семьи с детьми выходят кататься на беговых лыжах бесплатно, кто-то просто гуляет. Для сибирской зимы это не развлечение, а настоящий образ жизни, который район сделал доступным для каждого.

За 15 лет развития здесь сложилась привычная инфраструктура: кафе с детским меню, кружки и секции. А для творческого досуга есть Детская школа искусств и уютный соседский центр, где для ребят регулярно проходят мастер-классы.

Больше, чем школа: центр притяжения

Инвестиции в детскую среду в Светлом — это не только про развлечения, но и про серьёзную социальную инфраструктуру. В районе действует современная школа, где учатся не только светловчане, но и жители соседних коттеджных поселков.

Для дошколят работают четыре детских сада, которые застройщик передал муниципалитету полностью «под ключ»: с мебелью, игрушками и благоустроенными безопасными площадками.

Особое внимание уделяется дополнительному образованию.

— Наша задача — не сдавать метры в аренду, а наполнять район жизнью. Социальные объекты — кружки, секции, развивашки — работают в помещениях, которые мы предоставляем на льготных условиях или вообще бесплатно. Такой подход позволяет сделать дополнительное образование для детей Светлого максимально доступным, — подчеркивает генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Благодаря этой модели в Светлом уже работают клубы боевых искусств, гимнастики, а в планах — открытие художественной школы и баскетбольного клуба. Дети здесь не просто «гуляют во дворе» — они развиваются, не выезжая в большой город.

Школа давно переросла статус просто учебного заведения. Здесь проводятся соревнования районного и межрегионального масштаба. Например, открытый региональный турнир по киокусинкай на Кубок жилого района «Светлый» собирает более 500 участников из Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв. И это уже традиция: школа принимает эти соревнования четвёртый год подряд. А в летние месяцы на базе школы работает детский лагерь дневного пребывания «Непоседы».

Главный детский праздник района

Каждое 1 июня Светлый преображается. Семейный фестиваль «Краски Сибири», который СФО «Основа» проводит ко Дню защиты детей, давно ждут все — от малышей до старшеклассников.

Юные жители выходят на сцену с песнями, танцами и стихами в конкурсе талантов «Народный артист» — каждый участник получает грамоту и подарок. Работают карусели, батут, тир, причём каждый билет на аттракцион оказывается лотерейным, добавляя азарта. А «Ням-Ням Бар» с угощениями становится главным местом для тех, кто хочет подкрепиться после игр и соревнований.

Кульминация — шоу мыльных пузырей, запуск красок Холи и пенная вечеринка. Ростовой медведь собирает очередь из желающих обняться и сделать фото.

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Такие праздники — не просто развлечение. Это формирование общей памяти района, когда дети ассоциируют свой дом не только с квартирой, но и с ежегодными фестивалями, знакомыми лицами соседей и ощущением: здесь — их территория.

Подростки, киберспорт и «Фонд добрых дел в Светлом»

Для подростков в Светлом тоже есть свои локации. Это и спортивные площадки с тренажёрами, футбольные, баскетбольные, волейбольные поля, и спортивные секции, где можно заниматься с тренером. Ребята не предоставлены сами себе — у них есть пространство для движения, общения и здоровой конкуренции.

Одна из таких локаций — специализированный игровой клуб. Как отметил Антон Рехтин, местные ребята уже занимают призовые места по киберспортивным дисциплинам. Но это не просто место «поиграть в приставку». Клуб организует живое событие — «Кибер-зарницу», масштабный квест-турнир на свежем воздухе, где технологии встречаются с классическим ориентированием.

Но самый сильный маркер здоровой среды — когда дети начинают действовать не «для себя», а ради общего пространства. На территории Светлого сложились свои традиции, работают волонтёрские инициативы и фонды взаимопомощи. И подростки здесь — не сторонние наблюдатели.

— Мы не просто говорим с молодёжью — мы даём им настоящие дела. Фонд собирает ребят, вовлекает в разные направления: от организации праздников до волонтёрства. И знаете, это работает. Подростки сами становятся авторами событий, а не гостями, — делится Антон Рехтин.

Недавно юные жители Светлого — волонтёры отряда «Помогаторы», ученики на летней трудовой практике — вместе со взрослыми высадили более 20 саженцев кедра в рамках международной акции «Сад памяти». Мероприятие посвятили Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Леониду Яковлевичу Подгорбунскому. Новые деревья теперь украшают не только школьный двор, но и аллеи жилого района.

Стратегия, которая сработала

Ставка девелопера на семьи с детьми оказалась верной. Сегодня около 70% жителей Светлого — семьи с детьми.

Район уже стал настоящим мини-городом для юного поколения. В планах — строительство второй школы на 1500 мест, трёх детских садов, а также создание производственно-делового парка «Город мастеров» на 4000 рабочих мест. Чтобы родителям не приходилось уезжать в город на работу, а дети видели маму и папу не только по выходным.

Здесь строят не просто квартиры. Здесь создают воспоминания, которые остаются на всю жизнь. Здесь ребёнок сам сажает кедр в «Саду памяти», выходит на сцену «Народного артиста» и чувствует: Светлый — его территория. И он хочет сюда возвращаться.