Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

Светлый создаёт детство без границ

Дата:

От «Народного артиста» до киберспорта — как район становится стартовой площадкой для юных талантов

Современные родители всё чаще выбирают жильё не по квадратным метрам, а по ответам на простые жизненные вопросы. Важно, чтобы инфраструктура двора росла вместе с детьми: для малышей — горки и песочницы, для подростков — интересные клубы и секции. Чтобы малыш спокойно доходил до школы, а в межсезонье, когда за окном слякоть, не хотелось запираться в четырёх стенах. Главное — чтобы здесь хотелось оставаться, а не уезжать «к бабушке в деревню» или в город за развлечениями.

В Мошковском районе есть место, где этот запрос превратили в руководство к действию. Жилой район Светлый и его кварталы («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный») — это 14 000 жителей, и он всё больше похож на самостоятельный мини-город. Здесь выстраивают среду, где семья с детьми перестаёт быть просто покупателем квадратных метров, а становится полноправным хозяином территории.

Светлый создаёт детство без границ

Среда, где дети растут на природе

Главное богатство Светлого, которого не воспроизвести в центре города, — чистейший воздух и лес вокруг. Ребёнок здесь с детства дышит иначе, гуляет не вдоль пыльных магистралей, а по парку, у фонтана, по тропинкам, уходящим прямо в лес. Это формирует здоровье и привычку к активному образу жизни без всяких «специальных зон». А ещё по всему зелёному каркасу района проектируются велодорожки, о которых попросили жители.

Зимой в Светлом тоже не сидят по домам. Уже второй год здесь организуют «Лыжню Дружбы» — трассу на месте лесной просеки. Семьи с детьми выходят кататься на беговых лыжах бесплатно, кто-то просто гуляет. Для сибирской зимы это не развлечение, а настоящий образ жизни, который район сделал доступным для каждого.

За 15 лет развития здесь сложилась привычная инфраструктура: кафе с детским меню, кружки и секции. А для творческого досуга есть Детская школа искусств и уютный соседский центр, где для ребят регулярно проходят мастер-классы.

Светлый создаёт детство без границ

Больше, чем школа: центр притяжения

Инвестиции в детскую среду в Светлом — это не только про развлечения, но и про серьёзную социальную инфраструктуру. В районе действует современная школа, где учатся не только светловчане, но и жители соседних коттеджных поселков.

Для дошколят работают четыре детских сада, которые застройщик передал муниципалитету полностью «под ключ»: с мебелью, игрушками и благоустроенными безопасными площадками.

Особое внимание уделяется дополнительному образованию.

Антон Рехтин, генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин

— Наша задача — не сдавать метры в аренду, а наполнять район жизнью. Социальные объекты — кружки, секции, развивашки — работают в помещениях, которые мы предоставляем на льготных условиях или вообще бесплатно. Такой подход позволяет сделать дополнительное образование для детей Светлого максимально доступным, — подчеркивает генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Благодаря этой модели в Светлом уже работают клубы боевых искусств, гимнастики, а в планах — открытие художественной школы и баскетбольного клуба. Дети здесь не просто «гуляют во дворе» — они развиваются, не выезжая в большой город.

Школа давно переросла статус просто учебного заведения. Здесь проводятся соревнования районного и межрегионального масштаба. Например, открытый региональный турнир по киокусинкай на Кубок жилого района «Светлый» собирает более 500 участников из Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв. И это уже традиция: школа принимает эти соревнования четвёртый год подряд. А в летние месяцы на базе школы работает детский лагерь дневного пребывания «Непоседы».

Светлый создаёт детство без границ

 Главный детский праздник района

Каждое 1 июня Светлый преображается. Семейный фестиваль «Краски Сибири», который СФО «Основа» проводит ко Дню защиты детей, давно ждут все — от малышей до старшеклассников.

Юные жители выходят на сцену с песнями, танцами и стихами в конкурсе талантов «Народный артист» — каждый участник получает грамоту и подарок. Работают карусели, батут, тир, причём каждый билет на аттракцион оказывается лотерейным, добавляя азарта. А «Ням-Ням Бар» с угощениями становится главным местом для тех, кто хочет подкрепиться после игр и соревнований.

Кульминация — шоу мыльных пузырей, запуск красок Холи и пенная вечеринка. Ростовой медведь собирает очередь из желающих обняться и сделать фото.

детский праздник1
previous arrow
next arrow

 

Такие праздники — не просто развлечение. Это формирование общей памяти района, когда дети ассоциируют свой дом не только с квартирой, но и с ежегодными фестивалями, знакомыми лицами соседей и ощущением: здесь — их территория.

Подростки, киберспорт и «Фонд добрых дел в Светлом»

Для подростков в Светлом тоже есть свои локации. Это и спортивные площадки с тренажёрами, футбольные, баскетбольные, волейбольные поля, и спортивные секции, где можно заниматься с тренером. Ребята не предоставлены сами себе — у них есть пространство для движения, общения и здоровой конкуренции.

Одна из таких локаций — специализированный игровой клуб. Как отметил Антон Рехтин, местные ребята уже занимают призовые места по киберспортивным дисциплинам. Но это не просто место «поиграть в приставку». Клуб организует живое событие — «Кибер-зарницу», масштабный квест-турнир на свежем воздухе, где технологии встречаются с классическим ориентированием.

Но самый сильный маркер здоровой среды — когда дети начинают действовать не «для себя», а ради общего пространства. На территории Светлого сложились свои традиции, работают волонтёрские инициативы и фонды взаимопомощи. И подростки здесь — не сторонние наблюдатели.

— Мы не просто говорим с молодёжью — мы даём им настоящие дела. Фонд собирает ребят, вовлекает в разные направления: от организации праздников до волонтёрства. И знаете, это работает. Подростки сами становятся авторами событий, а не гостями, — делится Антон Рехтин.

Светлый создаёт детство без границ

Недавно юные жители Светлого — волонтёры отряда «Помогаторы», ученики на летней трудовой практике — вместе со взрослыми высадили более 20 саженцев кедра в рамках международной акции «Сад памяти». Мероприятие посвятили Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Леониду Яковлевичу Подгорбунскому. Новые деревья теперь украшают не только школьный двор, но и аллеи жилого района.

Стратегия, которая сработала

Ставка девелопера на семьи с детьми оказалась верной. Сегодня около 70% жителей Светлого — семьи с детьми.

Район уже стал настоящим мини-городом для юного поколения. В планах — строительство второй школы на 1500 мест, трёх детских садов, а также создание производственно-делового парка «Город мастеров» на 4000 рабочих мест. Чтобы родителям не приходилось уезжать в город на работу, а дети видели маму и папу не только по выходным.

Здесь строят не просто квартиры. Здесь создают воспоминания, которые остаются на всю жизнь. Здесь ребёнок сам сажает кедр в «Саду памяти», выходит на сцену «Народного артиста» и чувствует: Светлый — его территория. И он хочет сюда возвращаться.

 

Erid: F7NfYUJCUneVcxCTwjAP

Реклама. Рекламодатель: ООО «Антар»

Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото Роман Барников

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый новостройки Новосибирска надежный застройщик загородная недвижимость

3 325
0
0
Предыдущая статья
Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область
Следующая статья
В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам

Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска подписала договор о комплексном развитии территории (КРТ) с собственником земельного участка на улице Кавалерийской в Заельцовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города. Речь идет об участке площадью 1,28 гектара в кадастровом квартале 54:35:032975. Застройщиком выступает ООО СЗ «Гвоздика».

Сейчас на этой территории уже ведется строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными помещениями для обслуживания жильцов. Новый договор позволит расширить проект: застройщик получил право увеличить общую площадь квартир почти на 1 тысячу кв. метров.

Читать полностью

Новосибирские застройщики увеличили выручку от продажи жилья

Автор: Юлия Данилова

С января по июнь 2026 года девелоперы Новосибирской области увеличили выручку от продажи жилых помещений по ДДУ на 7,54% (до 30,5 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В лидерах по приросту выручки в сегменте девелопмента в стране оказался Красноярск — на 53,33%, до 17,5 млрд рублей. В топ-10 также вошел Омск (7 место) — рост на 32,38%, до 6,2 млрд. По мнению экспертов «Движение.ру», это говорит о достаточно активном восстановлении или перераспределении спроса в региональных центрах.

Читать полностью

Прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза

Автор: Юлия Данилова

После длительного обсуждения с профессиональным сообществом, лимит площади земельных участков на которых по инициативе правообладателей будет разрешено реализовывать проекты комплексного развития территории, прокуратура согласилась сократить с 5 га до 2,5 га. Об этом на градостроительной комиссии горсовета сообщил прокурор Новосибирска Олег Желдак. Дата вступления в силу предполагаемых изменений — 1 июля 2027 года.

— Считаем, что предлагаемые корректировки дают время строительному бизнесу обеспечить реализацию уже имеющихся в работе проектов, подготовить их к заключению договоров КРТ, — отметил Желдак.

Читать полностью

Новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить

Автор: Юлия Данилова

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

Читать полностью

Земельные участки почти на 900 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

ПАО «Россети» выставили на торги 3 земельных участка общей площадью 4,27 га по улице Кленовая в Октябрьском районе Новосибирска, жилмассив Энергостроителей. Они предназначены под жилую и коммерческую застройку, уточнили в АО «Российский аукционный дом» (РАД). Участки находятся недалеко от Сибирского НИИ энергетики и кампуса Новосибирского педагогического университета.

Стартовая цена площадки составляет 875 млн рублей. Торги пройдут в форме аукциона на повышение с шагом в 5 млн рублей.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выставила на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Толмачевская. Эта зона с торговыми складами, оптовыми и розничными базами.

Судя по тендерной документации, готовность объекта составляет 53%. Земельный участок предназначен для строительства предприятия торговли с автономным источником теплоснабжения. Разрешение на строительство объекта было получено в 2008 году. Срок его действия истек в 2016 году.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Общество

Выходные под палящим солнцем: температура в Новосибирской области поднимется до +34 °C

Общество

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске

Бизнес Общество Туризм

Аэропорт Толмачёво обслужил миллионного пассажира на международных рейсах

Общество

В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам

Недвижимость

Светлый создаёт детство без границ

Общество

Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

Бизнес Власть Недвижимость

Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Бизнес Недвижимость

Новосибирские застройщики увеличили выручку от продажи жилья

Бизнес Промышленность

В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

Культура Общество

Новосибирский театр «Красный факел» подвел итоги 106-го сезона

Общество

Нейросеть учат ловить самокатчиков на перекрестке в Новосибирске

Финансы

Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

Общество

Депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске

Власть Город

Все камеры фотовидеофиксации в Новосибирске обещают узаконить в 2027 году

Власть Город Общество

Летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы

Авто

В Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом

Бизнес

В Новосибирск стало приезжать больше командировочных

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности