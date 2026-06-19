Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Мэрия Новосибирска подписала договор о комплексном развитии территории (КРТ) с собственником земельного участка на улице Кавалерийской в Заельцовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города. Речь идет об участке площадью 1,28 гектара в кадастровом квартале 54:35:032975. Застройщиком выступает ООО СЗ «Гвоздика».

Сейчас на этой территории уже ведется строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными помещениями для обслуживания жильцов. Новый договор позволит расширить проект: застройщик получил право увеличить общую площадь квартир почти на 1 тысячу кв. метров.

Согласно документу, общая площадь квартир в новом корпусе (без учета балконов и лоджий) достигнет 11,4 тысячи квадратов. Жилой комплекс будет рассчитан примерно на 30 человек исходя из нормы обеспеченности жильем в 30 кв. метров на человека.

В рамках социальной нагрузки инвестор взял на себя обязательства по финансированию строительства 4 учебных мест в корпусе школы № 120 на улице Дуси Ковальчук. Кроме того, за свой счет застройщик обустроит прилегающую территорию площадью 948 кв. метров, которая находится в муниципальной или неразграниченной государственной собственности.

Основные строительные работы по новому корпусу жилого комплекса планируется завершить к концу 2032 года.

Текущий проект на Кавалерийской реализуется в рамках действующих норм, однако правила игры для будущих инвесторов могут измениться. Сейчас в Новосибирске активно обсуждается вопрос о минимальной площади участка, доступной для комплексного развития по инициативе правообладателя. Прокуратура Новосибирска предложила увеличить этот лимит с нынешних 0,35 гектара до 2,5 гектаров. Изначально надзорное ведомство настаивало на планке в 5 гектаров, но после обсуждения с профессиональным сообществом согласилось снизить требования вдвое.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2027 года, что даст застройщикам время на завершение текущих проектов. На данный момент, по данным мэрии, средняя площадь участков по инициативе правообладателя составляет 3,4 гектара, а половина из 48 заключенных договоров КРТ приходится на территории менее 2,5 гектаров. Окончательное решение по этому вопросу профильная комиссия горсовета должна рекомендовать в сентябре 2026 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Специализированный застройщик «Гвоздика» образовано в июне 2019 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Единственным учредителем компании является Владислав Савельев. Директор — Глеб Половников.

Ранее редакция сообщала, что более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске.