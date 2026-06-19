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Бизнес Власть Недвижимость

Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Автор: Оксана Мочалова

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Соглашение с правообладателем подписано без проведения торгов

Мэрия Новосибирска подписала договор о комплексном развитии территории (КРТ) с собственником земельного участка на улице Кавалерийской в Заельцовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города. Речь идет об участке площадью 1,28 гектара в кадастровом квартале 54:35:032975. Застройщиком выступает ООО СЗ «Гвоздика».

Сейчас на этой территории уже ведется строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными помещениями для обслуживания жильцов. Новый договор позволит расширить проект: застройщик получил право увеличить общую площадь квартир почти на 1 тысячу кв. метров.

Согласно документу, общая площадь квартир в новом корпусе (без учета балконов и лоджий) достигнет 11,4 тысячи квадратов. Жилой комплекс будет рассчитан примерно на 30 человек исходя из нормы обеспеченности жильем в 30 кв. метров на человека.

В рамках социальной нагрузки инвестор взял на себя обязательства по финансированию строительства 4 учебных мест в корпусе школы № 120 на улице Дуси Ковальчук. Кроме того, за свой счет застройщик обустроит прилегающую территорию площадью 948 кв. метров, которая находится в муниципальной или неразграниченной государственной собственности.

Основные строительные работы по новому корпусу жилого комплекса планируется завершить к концу 2032 года.

Текущий проект на Кавалерийской реализуется в рамках действующих норм, однако правила игры для будущих инвесторов могут измениться. Сейчас в Новосибирске активно обсуждается вопрос о минимальной площади участка, доступной для комплексного развития по инициативе правообладателя. Прокуратура Новосибирска предложила увеличить этот лимит с нынешних 0,35 гектара до 2,5 гектаров. Изначально надзорное ведомство настаивало на планке в 5 гектаров, но после обсуждения с профессиональным сообществом согласилось снизить требования вдвое.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2027 года, что даст застройщикам время на завершение текущих проектов. На данный момент, по данным мэрии, средняя площадь участков по инициативе правообладателя составляет 3,4 гектара, а половина из 48 заключенных договоров КРТ приходится на территории менее 2,5 гектаров. Окончательное решение по этому вопросу профильная комиссия горсовета должна рекомендовать в сентябре 2026 года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Специализированный застройщик «Гвоздика» образовано в июне 2019 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Единственным учредителем компании является Владислав Савельев. Директор — Глеб Половников.

Ранее редакция сообщала, что более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : недвижимость КРТ

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Новосибирские застройщики увеличили выручку от продажи жилья

Автор: Юлия Данилова

С января по июнь 2026 года девелоперы Новосибирской области увеличили выручку от продажи жилых помещений по ДДУ на 7,54% (до 30,5 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В лидерах по приросту выручки в сегменте девелопмента в стране оказался Красноярск — на 53,33%, до 17,5 млрд рублей. В топ-10 также вошел Омск (7 место) — рост на 32,38%, до 6,2 млрд. По мнению экспертов «Движение.ру», это говорит о достаточно активном восстановлении или перераспределении спроса в региональных центрах.

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В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

С начала 2026 года состав участников федерального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области пополнился шестью новыми компаниями из строительной отрасли. В число предприятий, начавших внедрение бережливых технологий, вошли застройщики, производители строительных материалов и подрядчик, специализирующийся на внутренней отделке помещений.

По данным регионального министерства экономического развития, с момента старта программы в 2019 году к ней присоединились более 30 организаций строительного комплекса. По итогам участия средний прирост выработки на этих предприятиях превысил 40%. Среди тех, кто уже прошёл через преобразования, — крупные игроки рынка: ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», «Брусника» и ГК «КПД-Газстрой».

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Все камеры фотовидеофиксации в Новосибирске обещают узаконить в 2027 году

Автор: Юлия Данилова

По данным на середину июня 2026 года в Новосибирске утверждено 222 проекта организации дорожного движения (ПОДД). Из них 197 работают совместно с комплексами фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов. Он напомнил, что в 2023 году в городе было согласовано и запущено в работу 6 проектов, в 2024 — 4, в 2025 — 77, а в 2026 — уже 135.

— В настоящий момент у нас заключены контракты на разработку в 2026 году 341 ПОДД, в том числе, 32 проекта для размещения комплексов фотовидеофиксации. За 2026 год в целом планируется ввести 378 ПОДД, в том числе 151 с фотовидеофиксацией. Остаток по судебным решениям на начало 2027 года составит 341 проект, которые мэрия намерена утвердить в следующем году, — отметил чиновник.

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Летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы

Автор: Юлия Данилова

В сезоне 2025-2026 годов в городе было 19 площадок под временное хранение снега, плюс работал полигон на Малыгина, 24 и снегоплавильная станция в формате ГЧП.

— Аномальные осадки, выпавшие минувшей зимой, показали, что существующих снегоотвалов, в том числе, в формате логистики недостаточно. Их необходимо более равномерно распределять по районам, — отметил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.

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В Новосибирск стало приезжать больше командировочных

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область сохраняет статус одной из главных деловых площадок Сибири. По данным сервиса «Островок Командировки», за первые пять месяцев 2026 года количество бронирований средств размещения корпоративными клиентами в регионе увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что общий тренд на смещение деловой активности на восток страны проявляется всё отчетливее. В целом по Сибирскому федеральному округу прирост числа командировок составил 17%, а доля округа в общероссийском объеме бронирований достигла 9%, что на 2 процентных пункта выше, чем год назад. Регион укрепляет позиции одного из основных центров деловой активности, уступая по абсолютным объемам только Центральному (33%), Приволжскому (17%) и Северо-Западному (15%) округам.

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Сбер предложил ветеранам боевых действий специальный накопительный продукт

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В банке появился Накопительный счёт Доблестный с повышенной ставкой для ветеранов. Его могут оформить новые и действующие клиенты банка с 16 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года.

Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Клиенты могут пополнять и снимать деньги в течение всего срока действия. Сейчас максимальная ставка по такому счёту — 12,5% годовых. Она может меняться в зависимости от ключевой ставки Центробанка России.

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Карантинный вирус в томатах: более 50 тонн заражённой продукции ехали в Новосибирскую область

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Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

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