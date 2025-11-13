Карта рынка теплоснабжения появилась в Новосибирске

АО «СГК-Новосибирск» представило карту, на которой отмечены зоны ответственности всех организаций, поставляющих тепло в дома Новосибирска. 76% генерации и транспорта тепла обеспечивает СГК, а четверть делят более мелкие участники отрасли: ФГУП «УЭВ», МУП «Энергия», ООО «Генерация Сибири», ООО «Энергосети Сибири» и ряд других.

В компании подчеркнули, что в ближайшие годы объем потребления будет увеличиваться у всех участников рынка, поэтому необходимо заниматься обновлением коммуникаций.

— По данным схемы теплоснабжения, прогнозные значения отпуска тепловой энергии от теплоисточников в Новосибирске за 2025 год — 16,8 млн Гкал — с перспективой прироста объемов к 2033 году до 18,3 млн Гкал — в среднем более чем на 8%, — уточнили в пресс-службе.

Новосибирская теплосетевая компании (входит в СГК) с 2022 года заменила 232 км трубопроводов.

Главными теплоисточниками города выступают пять генерирующих предприятий: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 (покрывают 65% общей тепловой нагрузки) и энергоблок «Генерации Сибири» (покрывает 1%). Помимо этого, в Новосибирске работают 242 котельные. На них приходится 35% общей тепловой нагрузки потребителей.