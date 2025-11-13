В Новосибирске решили провести розыгрыш процедуры ЭКО

В Новосибирске в ноябре состоится форум, посвященный репродуктивному здоровью. Он рассчитан в первую очередь на тех, кто столкнулся с проблемами при планировании. Внимание к форуму привлекается, в том числе или информацией о возможности принять участие в розыгрыше процедуры ЭКО.

Пользователи сочли такой способ привлечения внимания несколько неожиданным, и подтверждающим, что вспомогательные репродуктивные технологии это что-то дорогое и недоступное.

— Странно видеть рекламу розыгрыша «ребенка из пробирки». Это такая история всегда очень личная, очень проблемная. С другой стороны, отовсюду сейчас говорят, что ЭКО делается на счет бюджета и в целом стало доступной процедурой. Зачем тогда розыгрыш, непонятно, — говорит жительница Новосибирска Полина.

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием к организаторам форума. Они пояснили, на какую целевую аудиторию рассчитана такая информация.

— На форуме одна из коммерческих клиник Новосибирска предоставит для розыгрыша среди участников процедуру вспомогательных репродуктивных технологий — ЭКО. Такая возможность может быть полезной для женщин — участниц, кто не имеет достаточных медицинских показаний для проведения процедуры ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. Сегодня ожидание ЭКО в Новосибирске как по полису ОМС, так и на основе коммерческого договора составляет от двух до шести месяцев и зависит от состояния здоровья пациентки и индивидуального протокола подготовки, — сообщила Infopro54 директор форума «Нас будет больше» Наталья Федорова.

На сайте министерстве здравоохранения Новосибирской области есть данные о том, что выделенные квоты на оказание медицинской помощи за счет средств ОМС на полный цикл ЭКО в 2025 году выполнены в полном объеме. Всего в реестре ЭКО по квотам на текущий год 1166 записей.

Напомним, в январе 2025 года в регионе был открыт первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий. До этого процедуру ЭКО, в том числе за счет бюджетных средств, проводили только в частных медицинских центрах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области диагноз «бесплодие» ставится в 25% случаях обращений по поводу проблем с зачатием.