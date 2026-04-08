Новосибирск потерял более 60% иностранного бизнеса за четыре года

В Новосибирской области за четыре года, с 2022 по 2026 год, количество компаний с иностранным капиталом сократилось с 759 до 297. Падение составило 462 компании, или 60,87%. Об этом редакции Infopro54 сообщили в «Контур.Фокусе».

Из всех крупных сибирских регионов Новосибирская область демонстрирует самый резкий спад. Для сравнения: в соседней Омской области снижение оказалось почти в два раза мягче — минус 25,88%, в Алтайском крае — минус 44,09%. Томская область потеряла 38,54% иностранного бизнеса, Кемеровская — 21,74%.

— Сказаться могли и локальные экономические факторы, и переориентация бизнеса на другие рынки. Тем не менее сам процесс регистрации новых компаний продолжается: за 2025 год в России появилось 294 новых иностранных бизнеса, и это говорит о том, что интерес к стране сохраняется, — объяснила сокращение инвесторов аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова.

Впрочем, не везде динамика отрицательная. В некоторых регионах страны, несмотря на общероссийский тренд, число компаний с иностранным участием даже выросло. С 2022 года прибавку показали Татарстан (+15 компаний), Магаданская область и Амурская область. Абсолютным рекордсменом стал Чукотский округ: там число таких компаний увеличилось с 3 до 10, то есть на 233%.

Общероссийская картина тоже неоднозначна. По данным «Контур.Фокуса», к апрелю 2026 года насчитывалось 16 105 компаний с иностранным капиталом. Это на 34,14% меньше, чем в 2022 году. Ликвидаций оказалось почти в семь раз больше, чем регистраций: закрылись 10 833 компании, а открылись 1 657. Среди тех, кто продолжает работать в стране, лидируют компании с Кипра, Германии и Китая. Китай, кстати, единственный из первой пятерки, кто наращивает присутствие — плюс 32,18%.

Чаще всего иностранный бизнес выбирает оптовую торговлю, операции с недвижимостью и строительство. Сильнее всего за исследуемый период сократилось число игроков в сфере общепита, юридических услуг и рекламы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко сократилось число судебных дел с участием иностранцев.