Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Глава Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Колпаков покидает должность 13 апреля 2026 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По словам Кудрявцева, Колпаков покидает пост в связи с переходом на новую работу.

— Исполнять обязанности главы района (до замещения вакантной должности) будет первый заместитель главы администрации Жанна Голикова, — говорится в сообщении.

Дмитрий Колпаков родился в 1981 году в Новосибирске. Он получил диплом Сибирского института потребительской кооперации по специальности «Финансы и кредит», а также окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 2020 году он был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска и стал заместителем председателя комиссии по контролю за деятельностью органов местного самоуправления. В 2024 году получил должность первого заместителя главы администрации Кировского района.

Дмитрий Колпаков стал главой администрации Октябрьского района 13 ноября 2025 года по распоряжению мэра Максима Кудрявцева.

