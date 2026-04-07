Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

Подать заявление можно тремя способами: через «Госуслуги», лично в школе или заказным письмом.

— 10 962 заявления подано на сегодняшний день, из них только 232 подано лично. Это те родители, которые пришли в образовательную организацию, принесли полный пакет документов и подали заявление, — уточнила заместитель начальника департамента Елена Кащенко.

Заявления принимаются с 1 апреля по 30 июня. Очерёдность зависит не от секунды отправки, а от наличия льгот и приоритетного права — например, если в школе уже учится старший брат или сестра. Только после 30 июня школы определят первоочередников и издадут приказы о зачислении. При этом серьёзных изменений в правилах приёма не произошло. Исключение — граждане других государств, которые с 1 сентября 2025 года проходят тестирование на знание русского языка.

Дефицитные места

Самые острые точки по дефициту мест в первых классах остаются в густонаселённых микрорайонах Новосибирска. Среди них — Плющихинский, «Просторный» (Южно-Чемской), Новомарусино с Дивногорским, а также «Чистая Слобода» и «Европейский берег».

В 216-й школе в Плющихинском микрорайоне количество первых классов достигает 12. Несколько лет назад в пиковые моменты там было 14 классов, но сейчас напряжённость постепенно снижается, хотя проблема полностью не решена.

В самых сложных районах детей возят в другие школы на специально арендованных автобусах. Например, из микрорайона Дивногорский учеников доставляют в 221-ю школу на «Радуге Сибири». Ежедневно так ездят около 450 детей.

— В отдельных точках, которые являются наиболее острыми, мы осуществляем развоз детей в иные образовательные учреждения. <…> Фрахтуем транспортное средство и около 450 детей ежедневно на территорию 221-й школы мы доставляем для обучения, — пояснил Рамиль Ахмедгареев.

По его словам, в 2026 году такая схема продолжит действовать. Строительство новых школ на окраинах остаётся приоритетом, но пока свободных зданий не хватает.

— Основная задача конституционная — это образование, обучение. Мы основной упор в тех территориях, где наибольшее количество детей, конечно, определяем на возможность наполнения школой, — добавил он.

